«Барыс» обыграл «Сочи» в домашнем матче с двумя шайбами за две минуты и «сухарем» Карлссона

ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Юрия Михайлиса принимали «Сочи» и выиграли со счетом 2:0.

Обе шайбы были заброшены в большинстве в первом периоде, причем всего за две минуты.

Сначала на 12-й минуте счет открыл Роман Старченко, которому ассистировали Виктор Сведберг и Антон Сагадеев. А затем на 13-й минуте отличился Якоб Лилья с передачи Фила Варона и Алексея Маклюкова.