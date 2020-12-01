«Барыс» обыграл «Сочи» в домашнем матче с двумя шайбами за две минуты и «сухарем» Карлссона
Команда выиграла вторую игру подряд.
Команда выиграла вторую игру подряд.
ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Юрия Михайлиса принимали «Сочи» и выиграли со счетом 2:0.
Обе шайбы были заброшены в большинстве в первом периоде, причем всего за две минуты.
Сначала на 12-й минуте счет открыл Роман Старченко, которому ассистировали Виктор Сведберг и Антон Сагадеев. А затем на 13-й минуте отличился Якоб Лилья с передачи Фила Варона и Алексея Маклюкова.
Ворота «Барыса» защищал Хенрик Карлссон, который заработал «сухарь».