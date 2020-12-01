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16:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Сочи» в домашнем матче с двумя шайбами за две минуты и «сухарем» Карлссона

Команда выиграла вторую игру подряд.

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ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Юрия Михайлиса принимали «Сочи» и выиграли со счетом 2:0.

Обе шайбы были заброшены в большинстве в первом периоде, причем всего за две минуты.

Сначала на 12-й минуте счет открыл Роман Старченко, которому ассистировали Виктор Сведберг и Антон Сагадеев. А затем на 13-й минуте отличился Якоб Лилья с передачи Фила Варона и Алексея Маклюкова.

Ворота «Барыса» защищал Хенрик Карлссон, который заработал «сухарь».

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