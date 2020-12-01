Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Металлург Мг
26
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
51
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо Мн
15
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Ак Барс
30
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Спартак
20
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сочи
20
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
21Мир прощается с Диего Марадоной
22:04 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Встреча началась для хозяев площадки обескураживающе. Уже на второй минуте счет в пользу «зубров» открыл Егор Шарангович, завершивший комбинацию, начатую Степаном Фальковским и Райаном Мерфи.

В дальнейшем минчане имели ощутимое преимущество над хоккеистами из Нижнекамска, постоянно угрожая их воротам. В те редкие минуты, когда «волкам» удавалось прорвать оборонительные порядки соперников, надежно действовал Доминик Фурх.

В итоге хозяева начали чаще нарушать правила и удаляться. В концовке стартового отрезка матча этим отлично воспользовались «зубры». Сначала, на 15-й минуте, Шейн Принс удвоил преимущество белорусской команды, а через минуту с небольшим Егор Шарангович оформил голевой дубль, попав по прыгающей шайбе.

Во втором периоде команды продолжали играть в характерном для этого матча ключе. Минчане атаковали, «Нефтехимик» надеялся на контрвыпады. Но болельщики увидели только одну шайбу, и вновь в исполнении минчан. На сей раз отличился Шейн Принс, также оформивший дубль. Помогли товарищу по команде, заслужив по ассистентскому баллу, Доминик Фурх и Артем Демков.

В заключительном периоде команды обменялись голевыми атаками. На взятие ворот Андреем Костицыным, который в межсезонье сменил «Динамо» на команду из Татарстана, ответил Игорь Мартынов, установивший окончательный счет матча.

После визита в Нижнекамск минчан 3 декабря ждет гостевой поединок с московским ЦСКА.

Нефтехимик
1:5
0:3, 0:1, 1:1
Динамо Мн
 Гороскоп на май 2020
Белла Хадид порадовала фолловеров новыми смелыми кадрами
«Локомотив» уступил «Зальцбургу» в домашнем матче Лиги чемпионов
Роналду опередил Месси в борьбе за награду Golden Foot
«СЭ»: Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»
«Шахтер» во второй раз победил «Реал» в группе Лиги чемпионов
Дмитрий Губерниев: Российский футбол в убогом состоянии
«Бавария» играет против «Атлетико» в Лиге чемпионов (трансляция)
Дик Адвокат уведомил «Фейеноорд» о завершении тренерской карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь