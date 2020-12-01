Минское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ

Встреча началась для хозяев площадки обескураживающе. Уже на второй минуте счет в пользу «зубров» открыл Егор Шарангович, завершивший комбинацию, начатую Степаном Фальковским и Райаном Мерфи.

В дальнейшем минчане имели ощутимое преимущество над хоккеистами из Нижнекамска, постоянно угрожая их воротам. В те редкие минуты, когда «волкам» удавалось прорвать оборонительные порядки соперников, надежно действовал Доминик Фурх.

В итоге хозяева начали чаще нарушать правила и удаляться. В концовке стартового отрезка матча этим отлично воспользовались «зубры». Сначала, на 15-й минуте, Шейн Принс удвоил преимущество белорусской команды, а через минуту с небольшим Егор Шарангович оформил голевой дубль, попав по прыгающей шайбе.

Во втором периоде команды продолжали играть в характерном для этого матча ключе. Минчане атаковали, «Нефтехимик» надеялся на контрвыпады. Но болельщики увидели только одну шайбу, и вновь в исполнении минчан. На сей раз отличился Шейн Принс, также оформивший дубль. Помогли товарищу по команде, заслужив по ассистентскому баллу, Доминик Фурх и Артем Демков.

В заключительном периоде команды обменялись голевыми атаками. На взятие ворот Андреем Костицыным, который в межсезонье сменил «Динамо» на команду из Татарстана, ответил Игорь Мартынов, установивший окончательный счет матча.