Московское «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ

«Динамо» идет пятым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков в 31 матче. «Металлург» занимает пятую строчку на Востоке, имея в активе 42 очка после 33 игр. В следующем матче москвичи 3 декабря на выезде встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом», «Металлург» в тот же день примет петербургский СКА.