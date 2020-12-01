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22:12 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступило магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. Матч прошел в Москве на «ВТБ-Арене» в присутствии 2 268 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Металлурга» голы забили Семен Кошелев (7-я минута), Андрей Чибисов (30, 59), Деннис Расмуссен (36), Архип Неколенко (40), Николай Прохоркин (42). У «Динамо» отличились Дмитрий Яшкин (9) и Илья Круглов (60).

«Металлург» прервал двухматчевую победную серию «Динамо» и продлил свою до трех игр.

КХЛ

«Динамо» идет пятым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков в 31 матче. «Металлург» занимает пятую строчку на Востоке, имея в активе 42 очка после 33 игр. В следующем матче москвичи 3 декабря на выезде встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом», «Металлург» в тот же день примет петербургский СКА.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1;.
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 1:5;.
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0;.
  • ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ.
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