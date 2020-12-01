Московское «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ

В составе «Металлурга» голы забили Семен Кошелев (7-я минута), Андрей Чибисов (30, 59), Деннис Расмуссен (36), Архип Неколенко (40), Николай Прохоркин (42). У «Динамо» отличились Дмитрий Яшкин (9) и Илья Круглов (60).
«Металлург» прервал двухматчевую победную серию «Динамо» и продлил свою до трех игр.
«Динамо» идет пятым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 очков в 31 матче. «Металлург» занимает пятую строчку на Востоке, имея в активе 42 очка после 33 игр. В следующем матче москвичи 3 декабря на выезде встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом», «Металлург» в тот же день примет петербургский СКА.
Результаты других матчей игрового дня: