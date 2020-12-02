Главная задача для «Барыса», или кто основной конкурент Михайлиса в борьбе за Кубок Гагарина

Казахстанский «Барыс» выиграл второй матч подряд и улучшил свои шансы на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Квартет претендентов на два последних места за Кубок Гагарина на «Востоке» сократился до трио. Об этом и главном конкуренте за место в топ-8 — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса могли вплотную приблизиться к заветной цели с 29 очками уже после победного дуплета, но конкуренты тоже выиграли. «Торпедо» на своем льду обыграло «Трактор», а «Сибирь» расправилась со «Спартаком». Во всех трех играх, включая противостояние «Барыса» с «Сочи», был зафиксирован одинаковый счет (2:0).

Таким образом, казахстанский клуб с 29 очками после 28 игр остался на девятом месте. Новосибирцы набрали 31 балл в 32 матчах и идут восьмыми. Нижегородцы, которые сыграли 31 матч, расположились седьмыми с 32 очками. Немного отстал от этой группы хабаровский «Амур», набравший 26 очков в 33 встречах.

Команда Барыс

Поэтому считаем, что число претендентов на седьмую-восьмую позиции сократилось с четырех до трех. Определяющими могут стать личные дуэли, ведь «Барыс» по несколько раз сыграет с каждым из конкурентов. Предположим, что главной целью казахстанского клуба станет «Торпедо», которое пока на вершине гонки аутсайдеров.

Во-первых, «Сибирь», в отличие от «Торпедо», выиграла 13 матчей, а нижегородцы — только девять. «Барысу», который сам выиграл в основное время только восемь игр, легче будет с «Торпедо» состязаться по дополнительным показателям. Во-вторых, «Торпедо», как и «Барыс», любит посостязаться за пределами 60 минут игрового времени и тоже расходует дополнительные силы.

Первая дуэль столичных хоккеистов с нижегородцами будет уже 11 декабря, а еще через десять дней состоится игра в Нижнем Новгороде. Два матча, где нужно выжать максимум очков. Будут игры и против «Сибири» с «Амуром», поэтому шансы обойти конкурентов через отбор очков у них напрямую очень хорошие.

«Барыс» способен это сделать даже с учетом того, что выигрывает только у соперников в кризисный для них момент. Не будет удивительно, если на финише у казахстанской команды «чистых» поражений окажется больше, чем побед. Нужно сфокусироваться на попадании в топ-8, ведь у потенциальных соперников баланс тоже отрицательный.

Вряд ли клубы, занимающие сейчас места ниже шестого на «Востоке», поднимутся выше по таблице, которую возглавил казанский «Ак Барс», ведь те набрали 40 и больше очков. Сосредоточимся на роли замыкающего в топ-8, за которую еще надо побороться. Неудачный сезон с невыходом в плей-офф возможен, но квалификация в Кубок Гагарина выглядит реальнее.