Главная задача для «Барыса», или кто основной конкурент Михайлиса в борьбе за Кубок Гагарина
Казахстанский клуб выиграл два матча подряд.
Казахстанский клуб выиграл два матча подряд.
Казахстанский «Барыс» выиграл второй матч подряд и улучшил свои шансы на попадание в
Подопечные Юрия Михайлиса могли вплотную приблизиться к заветной цели с 29 очками уже после победного дуплета, но конкуренты тоже выиграли. «Торпедо» на своем льду обыграло «Трактор», а «Сибирь» расправилась со «Спартаком». Во всех трех играх, включая противостояние «Барыса» с «Сочи», был зафиксирован одинаковый счет (2:0).
Таким образом, казахстанский клуб с 29 очками после 28 игр остался на девятом месте. Новосибирцы набрали 31 балл в 32 матчах и идут восьмыми. Нижегородцы, которые сыграли 31 матч, расположились седьмыми с 32 очками. Немного отстал от этой группы хабаровский «Амур», набравший 26 очков в 33 встречах.
Поэтому считаем, что число претендентов на
Первая дуэль столичных хоккеистов с нижегородцами будет уже 11 декабря, а еще через десять дней состоится игра в Нижнем Новгороде. Два матча, где нужно выжать максимум очков. Будут игры и против «Сибири» с «Амуром», поэтому шансы обойти конкурентов через отбор очков у них напрямую очень хорошие.
«Барыс» способен это сделать даже с учетом того, что выигрывает только у соперников в кризисный для них момент. Не будет удивительно, если на финише у казахстанской команды «чистых» поражений окажется больше, чем побед. Нужно сфокусироваться на попадании в топ-8, ведь у потенциальных соперников баланс тоже отрицательный.
Вряд ли клубы, занимающие сейчас места ниже шестого на «Востоке», поднимутся выше по таблице, которую возглавил казанский «Ак Барс», ведь те набрали 40 и больше очков. Сосредоточимся на роли замыкающего в топ-8, за которую еще надо побороться. Неудачный сезон с невыходом в
Добавим, «Барыс» обыграл «Сочи» и оформил вторую победу подряд в КХЛ. Продолжает пропускать матчи капитан Даррен Диц, который вошел в число самых высокооплачиваемых игроков лиги. Следующий матч «Барыс» проведет 4 декабря, когда примет ярославский «Локомотив».