Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
1.12
Торпедо НН
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
1.12
Нефтехимик
Динамо Мн
15
Хоккей. КХЛ
1.12
ЦСКА
Куньлунь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
1.12
ХК Динамо
Металлург Мг
26
Хоккей. КХЛ
3.12
Амур
Спартак
Все события
Фоторепортажи
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
12:55 (мск), источник: Vesti.kz

Главная задача для «Барыса», или кто основной конкурент Михайлиса в борьбе за Кубок Гагарина

Казахстанский клуб выиграл два матча подряд.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» выиграл второй матч подряд и улучшил свои шансы на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Квартет претендентов на два последних места за Кубок Гагарина на «Востоке» сократился до трио. Об этом и главном конкуренте за место в топ-8 — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса могли вплотную приблизиться к заветной цели с 29 очками уже после победного дуплета, но конкуренты тоже выиграли. «Торпедо» на своем льду обыграло «Трактор», а «Сибирь» расправилась со «Спартаком». Во всех трех играх, включая противостояние «Барыса» с «Сочи», был зафиксирован одинаковый счет (2:0).

Таким образом, казахстанский клуб с 29 очками после 28 игр остался на девятом месте. Новосибирцы набрали 31 балл в 32 матчах и идут восьмыми. Нижегородцы, которые сыграли 31 матч, расположились седьмыми с 32 очками. Немного отстал от этой группы хабаровский «Амур», набравший 26 очков в 33 встречах.

Команда
Барыс

Поэтому считаем, что число претендентов на седьмую-восьмую позиции сократилось с четырех до трех. Определяющими могут стать личные дуэли, ведь «Барыс» по несколько раз сыграет с каждым из конкурентов. Предположим, что главной целью казахстанского клуба станет «Торпедо», которое пока на вершине гонки аутсайдеров.

Во-первых, «Сибирь», в отличие от «Торпедо», выиграла 13 матчей, а нижегородцы — только девять. «Барысу», который сам выиграл в основное время только восемь игр, легче будет с «Торпедо» состязаться по дополнительным показателям. Во-вторых, «Торпедо», как и «Барыс», любит посостязаться за пределами 60 минут игрового времени и тоже расходует дополнительные силы.

Первая дуэль столичных хоккеистов с нижегородцами будет уже 11 декабря, а еще через десять дней состоится игра в Нижнем Новгороде. Два матча, где нужно выжать максимум очков. Будут игры и против «Сибири» с «Амуром», поэтому шансы обойти конкурентов через отбор очков у них напрямую очень хорошие.

«Барыс» способен это сделать даже с учетом того, что выигрывает только у соперников в кризисный для них момент. Не будет удивительно, если на финише у казахстанской команды «чистых» поражений окажется больше, чем побед. Нужно сфокусироваться на попадании в топ-8, ведь у потенциальных соперников баланс тоже отрицательный.

Вряд ли клубы, занимающие сейчас места ниже шестого на «Востоке», поднимутся выше по таблице, которую возглавил казанский «Ак Барс», ведь те набрали 40 и больше очков. Сосредоточимся на роли замыкающего в топ-8, за которую еще надо побороться. Неудачный сезон с невыходом в плей-офф возможен, но квалификация в Кубок Гагарина выглядит реальнее.

Добавим, «Барыс» обыграл «Сочи» и оформил вторую победу подряд в КХЛ. Продолжает пропускать матчи капитан Даррен Диц, который вошел в число самых высокооплачиваемых игроков лиги. Следующий матч «Барыс» проведет 4 декабря, когда примет ярославский «Локомотив».

Читайте также
"100 миллионов долларов - вот, что станет проблемой". Хабиб - о возвращении в октагон
«Локомотив» не доехал. Клубы из России не выступят в плей-офф ЛЧ
СМИ: Зинедин Зидан на грани увольнения из «Реала»
Названо имя партнера россиянина по команде «Формулы-1» «Хаас»
Кикнадзе и Николич продолжат работать в «Локомотиве»
В «Спартаке» недовольны тем, что клуб не определился со сборами
«Безумие». Канунников рассказал, как тратил деньги в «Зените»
«Корейский зомби» хочет провести бой против Магомедшарипова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь