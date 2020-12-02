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15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Лилья обошел самого Дица. Хотя был близок к уходу из «Барыса», а теперь вышел в лучшие снайперы КХЛ

Форвард идет на серии из трех голов подряд.

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Шведский форвард Якоб Лилья принес «Барысу» победу над «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забив гол в третьем матче подряд. 27-летний нападающий обошел Даррена Дица и вплотную приблизился к Корбэну Найту с Найджелом Доусом. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Команда
Барыс

Дебютант турнира забил в стартовых 12 встречах всего три гола, а сейчас его показатель — 11 шайб. Тренерский штаб Юрия Михайлиса не был доволен результативностью форварда на старте турнира и был готов указать ему на дверь, хоть тот и выполнял большой объем черновой работы. Например, 32 заблокированных броска — результат на уровне ведущих исполнителей клуба.

А сейчас по результативности в сезоне Лилья обошел Дица, который пока остановился на десяти голах. В общем зачете снайперов Лиги нападающий казахстанского клуба делит с 14-го по 23-е места, а еще пару взятий ворот и швед нагонит бывших лидеров «Барыса»: Найт забил 12 голов, а Доус — 13. Лидирует в номинации Дмитрий Яшкин из московского «Динамо» с 20 голами.

Прогресс Лильи воодушевляет на фоне провала другого потенциального голеадора — Мэтта Фрэттина. Канадский форвард должен был забивать в каждой встрече, ведь точных бросков по воротам у него больше, чем у шведа. Но если Лилья имеет процент реализации 25,6 (11 голов после 43 бросков), то у Фрэттина катастрофа — 4,5 процента (два гола после 44 бросков).

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Барыс» получил нового первого снайпера, хотя еще пару месяцев назад был готов с этим игроком расстаться, признав ошибку в селекции. Лилья способен выйти на график с более чем 20 шайбами за регулярный чемпионат, оставшись в лидерах клуба. Может шведский форвард остаться и среди лучших в лиге.

Добавим, что продолжить голевую серию Лилья сможет 4 декабря, когда «Барыс» примет на своем льду ярославский «Локомотив». После 28 игр казахстанская команда набрала 29 очков, а россияне приняли участие в 31 встрече (44 балла). «Барыс» с Михайлисом вступает в важную фазу игр для борьбы за место в топ-8 конференции.

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