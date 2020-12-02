Лилья обошел самого Дица. Хотя был близок к уходу из «Барыса», а теперь вышел в лучшие снайперы КХЛ

Шведский форвард Якоб Лилья принес «Барысу» победу над «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забив гол в третьем матче подряд. 27-летний нападающий обошел Даррена Дица и вплотную приблизился к Корбэну Найту с Найджелом Доусом. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Команда Барыс

Дебютант турнира забил в стартовых 12 встречах всего три гола, а сейчас его показатель — 11 шайб. Тренерский штаб Юрия Михайлиса не был доволен результативностью форварда на старте турнира и был готов указать ему на дверь, хоть тот и выполнял большой объем черновой работы. Например, 32 заблокированных броска — результат на уровне ведущих исполнителей клуба.

А сейчас по результативности в сезоне Лилья обошел Дица, который пока остановился на десяти голах. В общем зачете снайперов Лиги нападающий казахстанского клуба делит с 14-го по 23-е места, а еще пару взятий ворот и швед нагонит бывших лидеров «Барыса»: Найт забил 12 голов, а Доус — 13. Лидирует в номинации Дмитрий Яшкин из московского «Динамо» с 20 голами.

Прогресс Лильи воодушевляет на фоне провала другого потенциального голеадора — Мэтта Фрэттина. Канадский форвард должен был забивать в каждой встрече, ведь точных бросков по воротам у него больше, чем у шведа. Но если Лилья имеет процент реализации 25,6 (11 голов после 43 бросков), то у Фрэттина катастрофа — 4,5 процента (два гола после 44 бросков).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_58f61b21cf9a55f2ec667bedfa2e3ab4_hd/q737129/6fe30ba724c4b12ac009726c8eef1dff/4762586034?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Барыс» получил нового первого снайпера, хотя еще пару месяцев назад был готов с этим игроком расстаться, признав ошибку в селекции. Лилья способен выйти на график с более чем 20 шайбами за регулярный чемпионат, оставшись в лидерах клуба. Может шведский форвард остаться и среди лучших в лиге.