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19:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финские власти не допустили на матч с «Йокеритом» шесть игроков «СЮ»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Финские муниципальные власти не допустили на матч с «Йокеритом» в Хельсинки шестерых игроков, а также менеджмент, часть персонала и административных сотрудников уфимского «Салавата Юлаева», сообщается в официальном Twitter клуба КХЛ из столицы Башкирии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет в среду в Хельсинки и начнется в 19:30 мск. «Салават» будет играть в 11 форвардов и 5 защитников. Как отмечается, власти столицы Финляндии ввели ограничительные меры в отношении гостевой команды в одностороннем порядке.

«02 декабря 2020 года ХК “Салават Юлаев” выходит на матч регулярного чемпионата КХЛ против “Йокерита” в неоптимальном составе. В игре не примут участие защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также не допущены на территорию “Хартвалл-Арены” менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников», — говорится в сообщении.

«Муниципальные власти Хельсинки (Финляндия) в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды. Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови. При этом ХК “Салават Юлаев” не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории Хельсинки», — отмечается в релизе.

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