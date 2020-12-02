Финские власти не допустили на матч с «Йокеритом» шесть игроков «СЮ»

Встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет в среду в Хельсинки и начнется в 19:30 мск. «Салават» будет играть в 11 форвардов и 5 защитников. Как отмечается, власти столицы Финляндии ввели ограничительные меры в отношении гостевой команды в одностороннем порядке.
«02 декабря 2020 года ХК “Салават Юлаев” выходит на матч регулярного чемпионата КХЛ против “Йокерита” в неоптимальном составе. В игре не примут участие защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также не допущены на территорию “Хартвалл-Арены” менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников», — говорится в сообщении.
«Муниципальные власти Хельсинки (Финляндия) в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды. Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови. При этом ХК “Салават Юлаев” не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории Хельсинки», — отмечается в релизе.