Финские власти не допустили на матч с «Йокеритом» шесть игроков «СЮ»

Встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет в среду в Хельсинки и начнется в 19:30 мск. «Салават» будет играть в 11 форвардов и 5 защитников. Как отмечается, власти столицы Финляндии ввели ограничительные меры в отношении гостевой команды в одностороннем порядке.

«02 декабря 2020 года ХК “Салават Юлаев” выходит на матч регулярного чемпионата КХЛ против “Йокерита” в неоптимальном составе. В игре не примут участие защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также не допущены на территорию “Хартвалл-Арены” менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников», — говорится в сообщении.