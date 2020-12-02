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22:18 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» без шестерых игроков основного состава проиграл «Йокериту» в матче КХЛ

ТАСС, 2 декабря. Хельсинкский «Йокерит» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (14-я минута), Ессе Йоэнсуу (49) и Марко Анттила (60). У проигравших отличился Евгений Лисовец (18).

Перед матчем стало известно, что власти Хельсинки не допустили шестерых игроков «Салавата Юлаева» к игре из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови. В число этих хоккеистов вошли защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также на арену не был допущен менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.

В составе уфимской команды на матч было 11 нападающих и пять защитников.

«Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка в 34 матчах. «Йокерит» поднялся на шестую строчку на Западе, набрав в 26 играх 23 очка. В следующем матче уфимский клуб 5 декабря дома сыграет с московским «Динамо», команда из Хельсинки 7 декабря на выезде встретится со столичным «Спартаком».

Йокерит
3:1
1:1, 0:0, 2:0
Салават Юлаев
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