«Салават Юлаев» без шестерых игроков основного состава проиграл «Йокериту» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (14-я минута), Ессе Йоэнсуу (49) и Марко Анттила (60). У проигравших отличился Евгений Лисовец (18).

Перед матчем стало известно, что власти Хельсинки не допустили шестерых игроков «Салавата Юлаева» к игре из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови. В число этих хоккеистов вошли защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также на арену не был допущен менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.

В составе уфимской команды на матч было 11 нападающих и пять защитников.