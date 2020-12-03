Хоккеист «Амура» Архипов забил необычный гол в ворота «Спартака»
ТАСС, 3 декабря. Хабаровский «Амур» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 3 декабря. Хабаровский «Амур» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбами в составе «Амура» отметились Александр Полунин (14-я минута), Михал Йордан (29), Вячеслав Ушенин (39), Дмитрий Архипов (45), Гинек Зогорна (58) и Владимир Бутузов (59). У гостей дубль на счету Анатолия Никонцева (15, 52).
На 45-й минуте шайба легла сверху на сетку ворот
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В таблице Западной конференции «Спартак» идет на седьмом месте, набрав 34 очка в 32 матчах. «Амур» на Востоке идет десятым с 28 очками в активе.
В следующем матче «Спартак», потерпевший третье поражение подряд, 7 декабря дома сыграет с хельсинкским «Йокеритом», «Амур» 5 декабря примет «Сочи».