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15:20 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Амура» Архипов забил необычный гол в ворота «Спартака»

ТАСС, 3 декабря. Хабаровский «Амур» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбами в составе «Амура» отметились Александр Полунин (14-я минута), Михал Йордан (29), Вячеслав Ушенин (39), Дмитрий Архипов (45), Гинек Зогорна (58) и Владимир Бутузов (59). У гостей дубль на счету Анатолия Никонцева (15, 52).

На 45-й минуте шайба легла сверху на сетку ворот красно-белых, после чего Архипов подъехал на пятачок, подбил шайбу и отправил ее мимо голкипера «Спартака» Александра Трушкова.

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«Спартак» не может победить в Хабаровске на протяжении пяти встреч, последний раз красно-белые выигрывали у хозяев 10 сентября 2015 года (2:1).

В таблице Западной конференции «Спартак» идет на седьмом месте, набрав 34 очка в 32 матчах. «Амур» на Востоке идет десятым с 28 очками в активе.

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В следующем матче «Спартак», потерпевший третье поражение подряд, 7 декабря дома сыграет с хельсинкским «Йокеритом», «Амур» 5 декабря примет «Сочи».

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Амур
6:2
1:1, 2:0, 3:1
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