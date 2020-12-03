Побеждают без Дица, или как в «Барысе» нашли замену самому дорогому игроку клуба в КХЛ

В ХК «Барыс» нашли выход по замене для игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) капитана команды и самого высокооплачиваемого игрока клуба Даррена Дица. В отсутствие лидера столичные хоккеисты одержали две победы и улучшили свои шансы на выход в Кубок Гагарина. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летнего Дица, который вошел в топ-10 Лиги по заработной плате, а сейчас травмирован, заменили два других легионера. Первую пару в обороне составили Диллон Хетерингтон (1+3) с Виктором Сведбергом (3+5). К ударному дуэту в нападении в лице Филипа Варона (1+4) и Мэтта Фрэттина (2+6) добавили Егора Петухова (2+0). Без капитана пятерка выглядит не очень продуктивно.

Команда Барыс

Вторым дуэтом в обороне стали Егор Шалапов (0+1) с Леонидом Метальниковым (0+4), а впереди играет еще одно легионерское трио — Кертис Волк (5+11), Якоб Лилья (11+6) и Линус Виделль (6+11). Это самая производительная тройка «Барыса», которая способна, как выиграть ее, так и ее и проиграть. Выделим 27-летнего шведа, который является лучшим снайпером клуба.

Валерий Орехов (0+0) с Алексеем Маклюковым (0+3) выходят в третьем оборонительном дуэте. В нападении Антон Сагадеев (2+1), Роман Старченко (6+8) и Никита Михайлис (7+5). Возможно, это ключевое звено сборной Казахстана. Каждый из них получал шанс в ведущих тройках, но неплохо взаимодействуют и между собой.

На подходе силовые форварды «Барыса». Это Алихан Асетов (0+5), Дмитрий Шевченко (0+4) и Павел Акользин (0+2). Не раскрылись в новом сезоне Аркадий Шестаков (1+2) с Дмитрием Гурковым (1+3), которые способны играть продуктивнее. Другие игроки «Барыса» сыграли меньше десяти встреч в сезоне.