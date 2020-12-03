Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в КХЛ. Шипачев набрал 700-е очко в лиге

В составе победителей голы забили Юусо Хиетанен (2-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (4, 59), Оскар Линдберг (6, 37), Даниил Тарасов (50) и Дмитрий Яшкин (56). У «Автомобилиста» дублем отметился Брукс Мэйсек (46, 50). После третьей пропущенной шайбы на шестой минуте матча голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж был заменен, вместо него на льду появился Владимир Галкин. Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев, сделавший три результативных передачи, набрал 700 очков в КХЛ.

Команда ХК Динамо

Серия поражений «Автомобилиста» в лиге достигла шести матчей. «Динамо» одержало четвертую победу подряд в очных встречах с екатеринбургским клубом.