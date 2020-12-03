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3 декабря, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили ЦСКА в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Москвичи с третьей минуты встречи оказались в роли отыгрывающихся. Кирилл Воронин завершил комбинацию, начатую Райаном Мерфи и Алексеем Протасом. После этого взятия ворот игроки ЦСКА большими силами пошли вперед, однако Доминик Фурх не позволил соперникам сравнять счет. Минчане начали играть на контратаках и практически не беспокоили голкипера москвичей. Однако до конца стартового периода встречи зрители, ставшие свидетелями драки между армейцем Максимом Маминым и динамовцем Романом Горбуновым, заброшенных шайб так и не увидели.

Вторая треть матча также пошла не по сценарию лидеров чемпионата КХЛ. Хоккеисты ЦСКА продолжили атаковать оборонительные порядки соперников, но в итоге счет в пользу «Динамо» лишь увеличился. Вторая шайба минчан стала результатом индивидуальных действий Шейна Принса, контратаковавшего на 29-й минуте матча. Через минуту свою первую шайбу в КХЛ забросил Степан Фальковский, расторопнее других сыгравший на добивании.

После этих голов игроки ЦСКА с утроенной энергией взялись за штурм и смогли отквитать одну шайбу еще до перерыва: за девять секунд до сигнала отличился Артем Блажиевский.

В третьем периоде армейцы взяли шайбу под контроль и менее чем через пять минут смогли сократить преимущество «зубров» до минимума. На 45-й минуте Максим Шалунов забросил вторую шайбу своей команды. Ближе к концу встречи москвичи сняли вратаря, но результатов этот шаг не принес, и белорусская команда праздновала победу. Точку в матче поставил Брэндон Козун точным броском в пустые ворота ЦСКА.

Таким образом, «зубры» завершили выездную серию, набрав пять очков из шести возможных.

ЦСКА
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Динамо Мн
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