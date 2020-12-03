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3 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Тренер минского «Динамо» просил подарить на день рождения победу над ЦСКА

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что просил команду подарить ему на день рождения победу над ЦСКА в матче КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в четверг в Москве со счетом 4:2 обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минский клуб прервал серию из 17 поражений от армейцев. Вудкрофту в четверг исполнился 51 год.

«Команда сыграла отличный матч, мы использовали свои шансы, сыграли структурно, сыграли уверенно. В конце второго периода и начале третьего ЦСКА перехватил инициативу, но мы перестроились и отработали по результату. Это был важный тест для нас, сегодня мы сделали большой шаг вперед, мы гордимся командой. Да, сегодня я попросил команду подарить мне на день рождения победу над ЦСКА. И сейчас я счастлив», — сказал Вудкрофт журналистам.

ЦСКА
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Динамо Мн
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