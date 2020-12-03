Тренер минского «Динамо» просил подарить на день рождения победу над ЦСКА

«Команда сыграла отличный матч, мы использовали свои шансы, сыграли структурно, сыграли уверенно. В конце второго периода и начале третьего ЦСКА перехватил инициативу, но мы перестроились и отработали по результату. Это был важный тест для нас, сегодня мы сделали большой шаг вперед, мы гордимся командой. Да, сегодня я попросил команду подарить мне на день рождения победу над ЦСКА. И сейчас я счастлив», — сказал Вудкрофт журналистам.