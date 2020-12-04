Всероссийский День хоккея вместе с «Бесценной Лигой»

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 14, 1.12.2020, 19:30 ЦСКА 3 Куньлунь 2 ОТ

Матч между московским клубом и китайской командой, во время которого проходил медиаклуб, стал одним из самых захватывающих за последнее время. «Куньлунь», идущий последним в Восточной конференции, после двух периодов вел в счете 2:0. Однако в третьем периоде лидер чемпионата ЦСКА смог переломить ход игры. Первый гол забил капитан Сергей Андронов, второй — защитник Богдан Киселевич, а в овертайме победную для хозяев точку поставил дебютант клуба Никита Сошников.

В перерыве между периодами директор по развитию бизнеса ЦСКА Владимир Герасимов рассказал журналистам о том, насколько сильна связь между болельщиками и хоккеистами.

Я сам был болельщиком, с юности поддерживал армейский клуб. А теперь работаю в ЦСКА. В это непростое время мы понимаем, как важно еще плотнее взаимодействовать с болельщиками и сохранять внимание публики, оставаясь на расстоянии. Мы сделали акцент на наших соцсетях, где общаемся с любителями хоккея, поклонниками ЦСКА. Владимир Герасимов директор по развитию бизнеса ХК ЦСКА

Защитник ЦСКА Артем Сергеев, пообщавшийся с гостями встречи по видеосвязи, признался в том, что хоккеисты в этом сезоне скучают по заполненным трибунам и поддержке болельщиков.

Я бы сказал, что и по журналистам тоже, потому что привыкли, что вы заходите в раздевалку хозяев после матча. А теперь этого нет, да и обстановка на хоккее немного необычная. Не хотелось бы к такому привыкать. Артем Сергеев защитник ХК ЦСКА

На встрече был анонсирован «Бесценный Матч». Во второй раз в истории лиги состоится игра женской команды против мужской. Известно, что в состав команды мужчин войдут звезды кино, журналисты, спортсмены, комментаторы, противостоять им будут хоккеистки из сборной Женской хоккейной лиги, а пройдет игра на Красной площади в Москве.

«Бесценный Матч» — это уникальное событие, которое объединяет увлеченных хоккеем людей — профессиональных спортсменов, игроков любительских команд и зрителей. Соревнование пройдет 22 декабря 2020 года в самом сердце столицы — на Красной площади, на ГУМ-Катке, который специально зальют с разметкой под хоккейную игру. Тимофей Решетилов менеджер Mastercard по маркетингу и спонсорским активациям

Почетными гостями медиаклуба стали известный российский фигурист, призер чемпионата Европы, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун и российский актер театр и кино, исполнитель главной роли в сериале «Молодежка» Влад Канопка.

На встречу был приглашен и преданный болельщик ЦСКА Илья Гуреев, возглавивший октябрьский рейтинг «Бесценной Лиги» среди армейских болельщиков. Он активнее других голосовал за лучших игроков матчей на сайте или в мобильном приложении КХЛ, а также принимал участие в викторинах и виртуальных играх. В финале встречи представитель ЦСКА в торжественной обстановке вручил болельщику специальный приз — бейсболку с автографами игроков.

В сезоне 2020/2021 участники «Бесценной Лиги» не только борются за звание Бесценного Болельщика и шанс выйти на лед с игроком любимого клуба, но и получают доступ к новому мультимедиа-разделу на сайте традиции, где публикуются интервью с известными спортсменами, экспертные статьи и материалы о хоккее.

Встреча медиаклуба прошла с соблюдением всех требуемых мер безопасности — социальной дистанции и применением средств индивидуальной защиты.