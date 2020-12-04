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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выиграл у команды Скабелки и продлил победную серию до трех матчей

ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Команда на своем льду принимала ярославский «Локомотив», который возглавляет ее бывший тренер Андрей Скабелка, и выиграла со счетом 3:1.

На девятой минуте первым отличился Антон Сагадеев, которому отдал голевой пас Роман Старченко.

К середине второго периода форвард гостей Георгий Иванов сравнял цифры на табло.

Ну перед вторым перерывом Мэтт Фрэттин снова вывел «Барыс» вперед, реализовав большинство.

А на последней минуте точку во встрече поставил Линус Виделль, забросивший в пустые ворота.

Ворота казахстанской команды в этом матче защищал Йони Ортио, а «Локомотива» — бывший кипер «Барыса» Эдди Паскуале.

Следующую игру «Барыс» проведет 6 декабря в Нур-Султане против «Витязя». Победная серия казахстанского клуба составляет три матча.

Барыс
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Локомотив
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