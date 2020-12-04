«Барыс» выиграл у команды Скабелки и продлил победную серию до трех матчей

Команда на своем льду принимала ярославский «Локомотив», который возглавляет ее бывший тренер Андрей Скабелка, и выиграла со счетом 3:1.

На девятой минуте первым отличился Антон Сагадеев, которому отдал голевой пас Роман Старченко.

К середине второго периода форвард гостей Георгий Иванов сравнял цифры на табло.

Ну перед вторым перерывом Мэтт Фрэттин снова вывел «Барыс» вперед, реализовав большинство.

А на последней минуте точку во встрече поставил Линус Виделль, забросивший в пустые ворота.

Ворота казахстанской команды в этом матче защищал Йони Ортио, а «Локомотива» — бывший кипер «Барыса» Эдди Паскуале.