Скабелка разобрал поражение от «Барыса» и ответил на вопрос о возвращении в Казахстан

— Надо поздравить «Барыс» с победой, с хорошей игрой — достаточно дисциплинированно сыграли. Чего не скажешь о нашей игре. Слабо начали мы первый период. «Барыс» владел инициативой и по броскам, и игровой. Во втором периоде удалось выровнять, в зону атаки перевести, сравняли счет, но удаления привели к голу в конце игры. Ну и в третьем периоде уже «Барыс» играл по счету и не смогли мы взломать эту оборону и свести хотя бы к ничьей этот матч.

— В истории «Барыса» были случаи, когда одних и тех же тренеров снова приглашали поработать в команде. Если абстрагироваться от всех моментов, если вам вдруг поступит предложение, вы примите его?

— Я даже обсуждать не хочу и отвечать на этот вопрос. Зачем?

— Почему в составе не было Романа Савченко? Что с ним?

— С ним ничего, с ним все нормально. Он, возможно, сыграет в следующем матче.