Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
Северсталь
22
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Локомотив
31
Хоккей. КХЛ
5.12
Амур
Сочи
Хоккей. КХЛ
5.12
Салават Юлаев
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
5.12
Трактор
СКА
Хоккей. КХЛ
5.12
Куньлунь
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
21Мир прощается с Диего Марадоной
19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка разобрал поражение от «Барыса» и ответил на вопрос о возвращении в Казахстан

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка, который ранее возглавлял «Барыс», прокомментировал поражение от своей бывшей команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также на послематчевой пресс-конференции он ответил на вопрос о готовности вернуться в Казахстан.

Наверх

— Надо поздравить «Барыс» с победой, с хорошей игрой — достаточно дисциплинированно сыграли. Чего не скажешь о нашей игре. Слабо начали мы первый период. «Барыс» владел инициативой и по броскам, и игровой. Во втором периоде удалось выровнять, в зону атаки перевести, сравняли счет, но удаления привели к голу в конце игры. Ну и в третьем периоде уже «Барыс» играл по счету и не смогли мы взломать эту оборону и свести хотя бы к ничьей этот матч.

— В истории «Барыса» были случаи, когда одних и тех же тренеров снова приглашали поработать в команде. Если абстрагироваться от всех моментов, если вам вдруг поступит предложение, вы примите его?

— Я даже обсуждать не хочу и отвечать на этот вопрос. Зачем?

— Почему в составе не было Романа Савченко? Что с ним?

— С ним ничего, с ним все нормально. Он, возможно, сыграет в следующем матче.

Напомним, «Барыс» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» со счетом 3:1.

Барыс
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Локомотив
Соперников почти не осталось. С кем сборная Казахстана еще не встречалась в Европе
Несколько футболистов «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком»
Гол Гризманна пяткой выбран лучшим в туре Лиги чемпионов (видео)
«Севилья» огорчит Зидана: Топ-5 ставок выходных
ЦСКА продлил контракт с полузащитником на четыре года
Спортивный директор «Ювентуса» находится под следствием
Наставник «Монако» рассказал о состоянии Александра Головина
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь