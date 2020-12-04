Текущие события
Хоккей. КХЛ
4.12
Динамо Р
Северсталь
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Сочи
Хоккей. КХЛ
4.12
Барыс
Локомотив
31
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
4 декабря, источник: Vesti.kz

«Тяжелая игра для нас». Михайлис поблагодарил хоккеистов «Барыса» после победы над командой Скабелки

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис, комментируя победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил на пресс-конференции, что его команде пришлось непросто в обороне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Казахстанский клуб выиграл на своей арене со счетом 3:1. Эта победа стала третьей подряд.

— Равная игра. Тяжелая игра для нас. В команде соперника очень габаритные хоккеисты, и очень непросто нам пришлось в обороне сыграть. Очень много борьбы было. И хорошо, что мы эту борьбу выиграли. И хорошее движение было в первую очередь. И скажу так, что мы из-под прессинга соперника очень здорово выходили. Реализовали большинство — вот этот нужный гол в конце второго периода. Ну и здорово сыграли третий период. Мы играли очень компактно, забили. Спасибо ребятам за эту победу, спасибо команде, спасибо Ортио, который нас очень много выручал. Мы очень хорошо сыграли в меньшинстве. Три на пять выстояли и четыре на пять выстояли, там, правда, гол такой… немножко не доработали.

— На сколько выбыл Сведберг?

— Он пока не тренируется. Завтра ему будут снимок делать и уже будет какая-то информация.

Напомним, что «Локомотив» возглавляет бывший наставник «Барыса» Андрей Скабелка.

Барыс
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Локомотив
Казахстанец, который может попасть в UFC, проиграл нокаутом в первом раунде на турнире Хабиба
Матчами участников Лиги чемпионов стартует 17-й тур РПЛ
Несколько футболистов «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком»
«Севилья» огорчит Зидана: Топ-5 ставок выходных
ЦСКА продлил контракт с полузащитником на четыре года
Спортивный директор «Ювентуса» находится под следствием
Наставник «Монако» рассказал о состоянии Александра Головина
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь