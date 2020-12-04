«Тяжелая игра для нас». Михайлис поблагодарил хоккеистов «Барыса» после победы над командой Скабелки

— Равная игра. Тяжелая игра для нас. В команде соперника очень габаритные хоккеисты, и очень непросто нам пришлось в обороне сыграть. Очень много борьбы было. И хорошо, что мы эту борьбу выиграли. И хорошее движение было в первую очередь. И скажу так, что мы из-под прессинга соперника очень здорово выходили. Реализовали большинство — вот этот нужный гол в конце второго периода. Ну и здорово сыграли третий период. Мы играли очень компактно, забили. Спасибо ребятам за эту победу, спасибо команде, спасибо Ортио, который нас очень много выручал. Мы очень хорошо сыграли в меньшинстве. Три на пять выстояли и четыре на пять выстояли, там, правда, гол такой… немножко не доработали.