«Тяжелая игра для нас». Михайлис поблагодарил хоккеистов «Барыса» после победы над командой Скабелки
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис, комментируя победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил на
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис, комментируя победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил на
Казахстанский клуб выиграл на своей арене со счетом 3:1. Эта победа стала третьей подряд.
— Равная игра. Тяжелая игра для нас. В команде соперника очень габаритные хоккеисты, и очень непросто нам пришлось в обороне сыграть. Очень много борьбы было. И хорошо, что мы эту борьбу выиграли. И хорошее движение было в первую очередь. И скажу так, что мы
— На сколько выбыл Сведберг?
— Он пока не тренируется. Завтра ему будут снимок делать и уже будет
Напомним, что «Локомотив» возглавляет бывший наставник «Барыса» Андрей Скабелка.