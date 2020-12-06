«Взялись за ум». Эксперт сделал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Витязь»

«Пожалуй, теперь, после третьей подряд победы, можно констатировать, что период разброда и шатаний в казахстанском клубе завершен, все, кому положено, взялись за ум и принялись играть в хоккей, а не заниматься ерундой, как раньше. И дело тут даже не в том, что победа третья подряд, а в том, что одержана она над “Локомотивом”. А это, знаете ли, крепкий орешек для любого и хорошая лакмусовая бумажка реального положения дел. Теперь в Нур-Султан приезжает… как бы это помягче выразиться… ни разу не “Локомотив”. А совсем наоборот, “Витязь”, который вроде бы хочет попасть в плей-офф, и даже может туда попасть, если “Северсталь” продолжит свое затяжное пике. Примечательно, что и “Барыс”, и “Витязь” занимают в своих конференциях девятые места, но какие же это разные девятые места! Более того, “Витязь” даже набрал больше очков, чем товарищи из солнечного Казахстана. Но у “Барыса” впереди нелегкий, но почти обязательный подъем в турнирной таблице в район, который непосредственно граничит с первой четверкой. А у “Витязя” — нелегкая борьба в надежде стать кандидатом на четвертьфинальное съедение “армейцами” Москвы или Питера, что, собственно говоря, без разницы. То есть потенциал у соперников разный, что особенно отчетливо отражается в статистике личных встреч, где у “Барыса” почти трехкратное преимущество по числу побед в “междусобойчиках” и шесть выигранных подряд матчей. Стало быть, от последней победы “Витязя” нас отделяет ровно четыре года, а на выезде подольчане выигрывали в последний раз и вовсе более шести лет тому назад. Внушают такие цифры? Мне — даже очень. Поэтому, вне всякого сомнения, гружу на “Барыс”, а точнее, на его победу в основное время. Думаю, что на пару-тройку шайб больше казахстанцы забьют», — приводит его слова «Рейтинг Букмекеров».