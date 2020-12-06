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16:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» пропустил в большинстве, отыгрался с 0:2 и продлил победную серию в КХЛ

Команда пока вне зоны плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. При этом по ходу игры подопечные Юрия Михайлиса уступали в две шайбы.

Сначала на четвертой минуте Линус Хультстрем открыл счет, а во втором периоде Каспарс Даугавиньш (33-я) удвоил преимущество «Витязя», забросив шайбу в меньшинстве.

За 20 секунд до перерыва «Барыс» реализовал большинство и одну шайбу отыграл — отличился Мэтт Фрэттин.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале заключительного периода хозяева и вовсе сравняли счет — с передачи Никиты Михайлиса забросил Роман Старченко и перевел игру в овертайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в овертайме командам отличиться не удалось и победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева — победу принес Фил Варон.

Таким образом, «Барыс» продлил победную серию до четырех матчей, команда с 33 очками осталась на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Витязь» (33) идет девятым на «Западе».

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