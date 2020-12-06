«Барыс» пропустил в большинстве, отыгрался с 0:2 и продлил победную серию в КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. При этом по ходу игры подопечные Юрия Михайлиса уступали в две шайбы.

Сначала на четвертой минуте Линус Хультстрем открыл счет, а во втором периоде Каспарс Даугавиньш (33-я) удвоил преимущество «Витязя», забросив шайбу в меньшинстве.

За 20 секунд до перерыва «Барыс» реализовал большинство и одну шайбу отыграл — отличился Мэтт Фрэттин.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_345029a80ea56c08d38a7a50c826e199_hd/q739321/efc484b656050bcecaffc87ef69b84e4/4762936364?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале заключительного периода хозяева и вовсе сравняли счет — с передачи Никиты Михайлиса забросил Роман Старченко и перевел игру в овертайм.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_444a522d2e48d815e405b791f8658a77_hd/q739341/c60ef2b98e5984a80c2fe5cca6e24841/4762936406?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в овертайме командам отличиться не удалось и победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева — победу принес Фил Варон.