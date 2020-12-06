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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

Михайлис назвал героя волевой победы «Барыса» с 0:2 и объяснил изменения в составе

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал волевую победу над «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит «Шайба.kz».

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Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась победой хозяев в серии буллитов 3:2. Для «Барыса» эта победа стала четвертой кряду.

— Хорошая игра, эмоциональная. Сегодня на эмоциях вытащили эту игру. Спасибо Йони Ортио, очень здорово отыграл. В первом периоде поначалу не были готовы. Соперник предложил высокие скорости, вбросы. Хотя мы это все разбирали. Потом перестроились и на характере вытащили эту игру.

— Проигрывали 0:2. Это был такой напор у «Витязя»?

— Да, соперник здорово играл, быстро переходил из обороны в атаку. Второй гол был ненужный, пропускаем в большинстве. Но хорошо, что под конец второго периода реализовали большинство. На третий период команда вышла мобильная и готовая сражаться. В первых двух периодах уступали не в скоростях, а в желании. Оно было где-то 50 на 50.

— Почему решили выпустить Дмитрия Гренца на буллит?

— Он всегда забивал буллиты. Я знаю его с детства. Всегда ему доверял. Знаю, что он умеет это делать. И неважно, сидел он весь матч или играл. У него тот же прием. Шайба могла пройти, но чуть-чуть застряла в майке, вратарь ее не поймал.

— Фил Варон впервые бил буллиты?

— Нет, во второй раз. В принципе, у него был тот же самый финт, и сегодня он удался.

— Увидели Максима Мусорова в первом звене. Пробуете разные сочетания? По вашему мнению, он еще не готов проводить полные матчи?

— Да нет, он готов. Первое звено, такая ответственность у него. Не сказать, что он стушевался. В принципе, нормально играл. Но все равно нужен игрок для первого звена, для Фила Вароне и Мэтта Фрэттина нужен партнер. Будем пробовать.

— Мы видели там Аркадия Шестакова и еще кого-то из ребят. Но пока что ищете?

— Да, пока что мы в поиске.

— Никиту Михайлиса не хотите туда?

— Роман Старченко, Никита Михайлис и Антон Сагадеев здорово выглядят. Пока не вижу смысла разбивать третье звено. Посмотрим дальше.

Барыс
3:2Б
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Витязь
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