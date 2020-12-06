Михайлис назвал героя волевой победы «Барыса» с 0:2 и объяснил изменения в составе
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал волевую победу над «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит «Шайба.kz».
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал волевую победу над «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит «Шайба.kz».
Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась победой хозяев в серии буллитов 3:2. Для «Барыса» эта победа стала четвертой кряду.
— Хорошая игра, эмоциональная. Сегодня на эмоциях вытащили эту игру. Спасибо Йони Ортио, очень здорово отыграл. В первом периоде поначалу не были готовы. Соперник предложил высокие скорости, вбросы. Хотя мы это все разбирали. Потом перестроились и на характере вытащили эту игру.
— Проигрывали 0:2. Это был такой напор у «Витязя»?
— Да, соперник здорово играл, быстро переходил из обороны в атаку. Второй гол был ненужный, пропускаем в большинстве. Но хорошо, что под конец второго периода реализовали большинство. На третий период команда вышла мобильная и готовая сражаться. В первых двух периодах уступали не в скоростях, а в желании. Оно было
— Почему решили выпустить Дмитрия Гренца на буллит?
— Он всегда забивал буллиты. Я знаю его с детства. Всегда ему доверял. Знаю, что он умеет это делать. И неважно, сидел он весь матч или играл. У него тот же прием. Шайба могла пройти, но
— Фил Варон впервые бил буллиты?
— Нет, во второй раз. В принципе, у него был тот же самый финт, и сегодня он удался.
— Увидели Максима Мусорова в первом звене. Пробуете разные сочетания? По вашему мнению, он еще не готов проводить полные матчи?
— Да нет, он готов. Первое звено, такая ответственность у него. Не сказать, что он стушевался. В принципе, нормально играл. Но все равно нужен игрок для первого звена, для Фила Вароне и Мэтта Фрэттина нужен партнер. Будем пробовать.
— Мы видели там Аркадия Шестакова и еще
— Да, пока что мы в поиске.
— Никиту Михайлиса не хотите туда?
— Роман Старченко, Никита Михайлис и Антон Сагадеев здорово выглядят. Пока не вижу смысла разбивать третье звено. Посмотрим дальше.