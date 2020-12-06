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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Витязя» разобрал обидное поражение от «Барыса»

Главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец подвел итоги матча с «Барысом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой казахстанского клуба в серии буллитов со счетом 3:2. При этом по ходу игры гости вели с преимуществом в две шайбы.

— Играли против хорошей команды, в которой достаточно много хороших игроков. С нашей стороны была хорошая игра, забили тоже хорошие мы голы, выстояли. Но, к сожалению, удаления немного нас подвели. А так, по моментам, мы ни в чем не уступили, даже может быть, больше создали, особенно в овертайме. Буллиты это уже мастерство. Здесь, конечно, из пяти нужно забивать. Мы довольны. Выездная игра, мы берем одно очко у хорошей команды. Двигаемся дальше, — сказал Кравец.

Барыс
3:2Б
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Витязь
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