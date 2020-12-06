Тренер «Витязя» разобрал обидное поражение от «Барыса»

— Играли против хорошей команды, в которой достаточно много хороших игроков. С нашей стороны была хорошая игра, забили тоже хорошие мы голы, выстояли. Но, к сожалению, удаления немного нас подвели. А так, по моментам, мы ни в чем не уступили, даже может быть, больше создали, особенно в овертайме. Буллиты это уже мастерство. Здесь, конечно, из пяти нужно забивать. Мы довольны. Выездная игра, мы берем одно очко у хорошей команды. Двигаемся дальше, — сказал Кравец.