«“Барсы” выбрались из черной полосы». КХЛ — о четвертой подряд победе команды Михайлиса

«Барсы» выбрались из черной полосы, после пятиматчевой серии поражений одержав три победы подряд. К этой игре вернулся в строй защитник Никита Клещенко, кроме того Юрий Михайлис перевел в первое звено Максима Мусорова, который раздевался в предыдущих четырех встречах в качестве тринадцатого форварда, но на лед не выходил. У «Витязя», в четверг уступившего дома «Торпедо» (2:3), дебютировал перешедший из «Куньлуня» Герман Шапорев. Хозяева в первом периоде владели инициативой и имели заметное преимущество, однако на перерыв отправились, проигрывая 0:1. Единственную шайбу подольчане забросили во время собственной смены состава, когда защитник Линус Хультстрем при поддержке двух форвардов отправился в неопасный, как представлялось, рейд против полной пятерки «Барыса». Такое развитие событий не предвещало ничего хорошего для хозяев — поскольку по игре в отдельно взятых вторых периодах они занимают третье снизу место во всей Лиге, тогда как «Витязь» — третий сверху. И гости действительно перехватили инициативу, и Каспарс Даугавиньш увеличил счет, причем сделал это в меньшинстве. После этого подольчане вновь оказались в меньшинстве, и даже в двойном — с интервалом в 77 секунд на скамейку отправились, по иронии судьбы, авторы обоих голов. А еще через минуту компанию им составил Федор Малыхин. Не воспользоваться таким колоссальным преимуществом астанчане просто не имели права, и Мэттью Фрэттин перед самым перерывом сократил отставание. Третий отрезок начался с атак гостей, но вскоре шайба влетела в их ворота. Голевой эпизод начался с того, как Никита Михайлис в одиночку вел борьбу в чужой зоне с пятеркой «Витязя», пока Юрий Михайлис проводил смену состава. Свежие «барсы» потихоньку стали подтягиваться к Никите, и в конце концов Роман Старченко счет сравнял. В упорной борьбе с некоторым превосходством подольчан, в которой никто не хотел уступать, матч докатился до овертайма. В дополнительное время это превосходство стало просто подавляющим, но Йони Ортио при поддержке полевых игроков выстоял. Выстоял он и в серии послематчевых бросков. Илья Ежов в противоположных воротах также ликвидировал первые четыре попытки хозяев, но с броском Фила Варона не справился, — говорится в тексте.