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14:19 (мск), источник: ТАСС

КХЛ назвала лучших игроков недели

ТАСС, 7 декабря. Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко стал лучшим голкипером прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Еременко одержал две победы в двух гостевых встречах, в одной из них сохранив ворота в неприкосновенности. Всего 40-летний голкипер отразил 71 бросок по своим воротам (97,18% от общего числа нанесенных бросков).

Лучшим защитником признан Игорь Ожиганов из петербургского СКА, набравший 3 (1 шайба + 2 передачи) очка в трех матчах. Игрок завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе «+4».

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим нападающим вторую неделю подряд признан Дамир Жафяров из нижегородского «Торпедо», одержавший с командой три победы в трех матчах недели. Нападающий набрал 6 (2+4) очков, что стало лучшим результатом недели. В игре против пекинского «Куньлуня» (5:4 ОТ) он отметился ассистентским хет-триком.

Лучшим новичком стал 21-летний нападающий «Торпедо» Иван Чехович, набравший 4 (1+3) очка в трех матчах при общем показателе полезности «+5».

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