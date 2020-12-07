КХЛ назвала лучших игроков недели

Еременко одержал две победы в двух гостевых встречах, в одной из них сохранив ворота в неприкосновенности. Всего 40-летний голкипер отразил 71 бросок по своим воротам (97,18% от общего числа нанесенных бросков).

Лучшим защитником признан Игорь Ожиганов из петербургского СКА, набравший 3 (1 шайба + 2 передачи) очка в трех матчах. Игрок завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе «+4».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--db2d287b3630ed571326" data-vnd="db2d287b3630ed571326" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=db2d287b3630ed571326" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим нападающим вторую неделю подряд признан Дамир Жафяров из нижегородского «Торпедо», одержавший с командой три победы в трех матчах недели. Нападающий набрал 6 (2+4) очков, что стало лучшим результатом недели. В игре против пекинского «Куньлуня» (5:4 ОТ) он отметился ассистентским хет-триком.