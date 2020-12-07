Этот опасный «Барыс», или как изменилась ситуация для команды Михайлиса в КХЛ после серии побед
Следующая игра — с прямым конкурентом.
Следующая игра — с прямым конкурентом.
Казахстанский клуб «Барыс» до минимума сократил отставание от зоны
Столичные хоккеисты выиграли четыре матча подряд, в трех победив в основное время: общее число выигрышей в основное время увеличилось до девяти. Для «Барыса», который несколько раз победил в изнурительных послематчевых дуэлях, такая серия стала неожиданной и практически лишила его конкурентов преимущества. «Барыс» становится
В КХЛ первым дополнительным параметром при равенстве очков являются победы в основное время. У соперников осталось минимальное превосходство. У нижегородского «Торпедо», идущего седьмым на «Востоке», всего на одну «чистую» победу больше. Немного оторвалась новосибирская «Сибирь» (восьмое место) — 13 побед. У хабаровского «Амура», который расположился в таблице десятым, как и у «Барыса», девять побед.
Матч с «Торпедо», если «Барыс» его выиграет, может стать определяющим. Казахстанский клуб набрал 33 очка, у «Сибири» 34 балла, а у «Торпедо» — 36. До выезда в
21 декабря, когда «Торпедо» с «Барысом» сыграют в Нижнем Новгороде, можно попробовать отобрать еще пару очков у конкурентов. Ситуация выглядит благоприятно. Что касается «Сибири», набравшей четыре очка в четырех последних играх, она в этот период встретится с «Витязем» и «Трактором». Оба соперника борются за
Не исключаем, что и сам «Барыс» будет терять очки, ведь в промежутке между двумя матчами с «Торпедо» он сыграет с «Трактором» и «Авангардом», но определенный позитив в игре подопечных Михайлиса наметился. Вернется в строй Даррен Диц, который усилит игру в атаке. Появилась надежность в обороне и наигранные комбинации в большинстве. Возможно, столичный клуб преодолел кризис.
Добавим, что «Барыс» одержал волевую победу над «Витязем» и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ. Игру прокомментировал главный тренер Михайлис, а защитник столичного клуба Леонид Метальников назвал плюсы от драки на тренировке. Встреча «Барыса» с «Торпедо» состоится 11 декабря.