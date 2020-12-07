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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Этот опасный «Барыс», или как изменилась ситуация для команды Михайлиса в КХЛ после серии побед

Следующая игра — с прямым конкурентом.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» до минимума сократил отставание от зоны плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а уже в следующем матче сыграет с прямым конкурентом. О бонусах от успешной домашней серии подопечных Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты выиграли четыре матча подряд, в трех победив в основное время: общее число выигрышей в основное время увеличилось до девяти. Для «Барыса», который несколько раз победил в изнурительных послематчевых дуэлях, такая серия стала неожиданной и практически лишила его конкурентов преимущества. «Барыс» становится по-настоящему опасным и непредсказуемым.

Команда
Барыс

В КХЛ первым дополнительным параметром при равенстве очков являются победы в основное время. У соперников осталось минимальное превосходство. У нижегородского «Торпедо», идущего седьмым на «Востоке», всего на одну «чистую» победу больше. Немного оторвалась новосибирская «Сибирь» (восьмое место) — 13 побед. У хабаровского «Амура», который расположился в таблице десятым, как и у «Барыса», девять побед.

Матч с «Торпедо», если «Барыс» его выиграет, может стать определяющим. Казахстанский клуб набрал 33 очка, у «Сибири» 34 балла, а у «Торпедо» — 36. До выезда в Нур-Султан нижегородцы выиграли три матча подряд, но еще успеют принять лидера сезона — московский ЦСКА. У «Барыса», в отличие от соперника, не будет переезда и двух лишних дней на подготовку к встрече.

21 декабря, когда «Торпедо» с «Барысом» сыграют в Нижнем Новгороде, можно попробовать отобрать еще пару очков у конкурентов. Ситуация выглядит благоприятно. Что касается «Сибири», набравшей четыре очка в четырех последних играх, она в этот период встретится с «Витязем» и «Трактором». Оба соперника борются за плей-офф, поэтому можно ожидать потерю очков от нестабильных новосибирцев.

Не исключаем, что и сам «Барыс» будет терять очки, ведь в промежутке между двумя матчами с «Торпедо» он сыграет с «Трактором» и «Авангардом», но определенный позитив в игре подопечных Михайлиса наметился. Вернется в строй Даррен Диц, который усилит игру в атаке. Появилась надежность в обороне и наигранные комбинации в большинстве. Возможно, столичный клуб преодолел кризис.

Добавим, что «Барыс» одержал волевую победу над «Витязем» и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ. Игру прокомментировал главный тренер Михайлис, а защитник столичного клуба Леонид Метальников назвал плюсы от драки на тренировке. Встреча «Барыса» с «Торпедо» состоится 11 декабря.

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