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17:16 (мск), источник: Интерфакс

Петербургскому ХК СКА разрешили играть в Ледовом дворце со зрителями

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Петербургский ХК СКА проведет домашний матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги против рижского «Динамо» в понедельник в присутствии зрителей, сообщает пресс-служба армейского клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«7 декабря СКА сыграет с рижским “Динамо” в Ледовом дворце. Матч пройдет при прежних условиях посещения в полном соответствии с согласованными с Роспотребнадзором стандартами», — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что «все билеты действительны».

«В текущей ситуации матчи со зрителями в Петербурге возможны только при неукоснительном соблюдении всех условий Роспотребнадзора. Опыт проведенных игр в Ледовом дворце показал, что клуб и арена надлежащим образом выполняют требования безопасности, в том числе по социальному дистанцированию зрителей и масочному режиму. Нарушений на матчах СКА выявлено не было», — подчеркивается в заявлении.

Клуб также благодарит всех болельщиков, «которые максимально ответственно относятся к своей безопасности и к безопасности окружающих».

«В том числе и благодаря вашей сознательности мы можем продолжать играть при поддержке зрителей», — отметили в клубе.

Проведение домашних матчей СКА в Ледовом дворце в присутствии зрителей оказалось под вопросом после концертов рэпера Басты (Василий Вакуленко) 27 и 28 ноября. Концерты вызвали огромный резонанс из-за большого количества зрителей, которые проигнорировали санитарные нормы, введенные в связи с распространением COVID-19, о чем написали очевидцы в соцсетях. Концерты собрали в сумме более 12,5 тыс. зрителей. В итоге Ледовый дворец был оштрафован на 480 тыс. руб.

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