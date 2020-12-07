Петербургскому ХК СКА разрешили играть в Ледовом дворце со зрителями

«7 декабря СКА сыграет с рижским “Динамо” в Ледовом дворце. Матч пройдет при прежних условиях посещения в полном соответствии с согласованными с Роспотребнадзором стандартами», — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что «все билеты действительны».

«В текущей ситуации матчи со зрителями в Петербурге возможны только при неукоснительном соблюдении всех условий Роспотребнадзора. Опыт проведенных игр в Ледовом дворце показал, что клуб и арена надлежащим образом выполняют требования безопасности, в том числе по социальному дистанцированию зрителей и масочному режиму. Нарушений на матчах СКА выявлено не было», — подчеркивается в заявлении.

Клуб также благодарит всех болельщиков, «которые максимально ответственно относятся к своей безопасности и к безопасности окружающих».

«В том числе и благодаря вашей сознательности мы можем продолжать играть при поддержке зрителей», — отметили в клубе.