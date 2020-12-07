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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

Он вернулся. Как за «Барыс» сыграл защитник после драки с одноклубником

Оба пропустили несколько матчей в КХЛ.

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ХК «Барыс» вернул в состав 23-летнего защитника Никиту Клещенко, который пока не набрал очков в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За два сезона в турнире игрок обороны не выделялся особыми результативными подвигами, а известность получил дракой с одноклубником. Подробнее о возвращении «69-го» номера — в материале корреспондента Vesti.kz.

Двухметровый защитник во встрече с «Витязем» провел десятую игру в новом сезоне, но очков пока не набирал. Габаритного хоккеиста в состав ввел Андрей Скабелка в прошлом турнире, и в 23 встречах дебютант отметился двумя голевыми передачами. Получил шанс защитник и при Юрии Михайлисе, но инцидент с дракой на тренировке осложнил его карьеру.

Команда
Барыс

«Барыс» в одном эпизоде потерял сразу двух игроков обороны. А если вспомнить, что помимо Джесси Блэкера, который «спарринговал» с Клещенко, в список травмированных помещен и Даррен Диц, то число достигло трех. Клещенко отправили в фарм-клуб. О продолжение карьеры 23-летнего защитника в «Барысе» можно было забыть, если бы не травмы. Выбыл еще Виктор Сведберг.

15 минут в матче с «Витязем», которые Клещенко отыграл в паре с Леонидом Метальниковым, еще один шанс проявить себя не только на тренировке, но и в матче. Один заблокированный бросок и две минуты в атаке — показатели Никиты в матче. Потенциально двухметровый защитник может играть сильнее, о чем он сам говорил, но пока не может полностью реализовать себя. Драка с Блэкером вернула к нему интерес, а «Барыс» параллельно заиграл интереснее.

В условиях, когда некоторые конкуренты за место в составе выведены из строя, Клещенко и другие дублеры, обязаны цепляться за свой шанс. 23-летний Никита провел наименьшее количество времени из шести защитников, которые принимали участие в матче. Если Клещенко не заиграет, то с вопросом «почему?» Никита, у которого есть все для завоевания места в основном составе, должен будет обратиться только к себе.

Напомним, в следующем встрече «Барыс» 11 декабря сыграет в «Торпедо». Столичный клуб одержал волевую победу над «Витязем» и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ. Игру прокомментировал главный тренер Михайлис, а защитник столичного клуба Леонид Метальников назвал плюсы от драки на тренировке.

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