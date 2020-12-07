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22:29 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в овертайме обыграл «Йокерит» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» в овертайме дома обыграл хельсинкский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (17-я минута), Евгений Кулик (21) и Мартин Бакош (61), у проигравших отличились Ессе Йоэнсуу (19) и Вели-Матти Савинайнен (21). В составе «Спартака» форвард Михаил Юньков провел 600-й матч в КХЛ, а нападающий Артем Федоров — 300-й.

В этом сезоне команды провели второй матч, в первой встрече клуб из Финляндии одержал победу со счетом 7:1.

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«Спартак» прервал серию из трех поражений и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 33 матчах 36 очков. «Йокерит» располагается на восьмой строчке, имея в активе 35 очков в 27 играх. В следующем матче подопечные Олега Знарка 9 декабря примут нижнекамский «Нефтехимик», хельсинкская команда в этот же день на выезде встретится с челябинским «Трактором».

Также в понедельник магнитогорский «Металлург» на выезде переиграл уфимский «Салават Юлаев» (3:1), пекинский «Куньлунь» в гостях оказался сильнее «Нефтехимика» (5:4), СКА дома по буллитам уступил рижскому «Динамо» (3:4).

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3:2ОТ
1:1, 1:1, 0:0
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