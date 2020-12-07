«Спартак» в овертайме обыграл «Йокерит» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (17-я минута), Евгений Кулик (21) и Мартин Бакош (61), у проигравших отличились Ессе Йоэнсуу (19) и Вели-Матти Савинайнен (21). В составе «Спартака» форвард Михаил Юньков провел 600-й матч в КХЛ, а нападающий Артем Федоров — 300-й.

В этом сезоне команды провели второй матч, в первой встрече клуб из Финляндии одержал победу со счетом 7:1.

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«Спартак» прервал серию из трех поражений и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 33 матчах 36 очков. «Йокерит» располагается на восьмой строчке, имея в активе 35 очков в 27 играх. В следующем матче подопечные Олега Знарка 9 декабря примут нижнекамский «Нефтехимик», хельсинкская команда в этот же день на выезде встретится с челябинским «Трактором».