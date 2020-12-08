Виктор Сведберг будет прооперирован. «Барыс» подписал защитника из клуба НХЛ

ХК «Барыс» подписал контракт с финским защитником Алексом Линтуниеми, сообщается на сайте клуба. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.

Команда Барыс

Игрок сделал свои первые шаги в хоккее в команде «ХИФК». За свою карьеру Линтуниеми поиграл в различных финских клубах, а также командах Американской хоккейной лиги. Выступал за юниорскую и молодежную сборную Финляндии, в текущем сезоне привлекался в национальную сборную. В 2014 году он был задрафтован клубом НХЛ «Лос Анджелес Кингс».

Сезон 2020/2021 годов Линтуниеми начинал в финском клубе «ЮП», за 11 матчей в чемпионате Финляндии заработал четыре (1+3) балла. В «Барысе» новичок будет выступать под номером 40.

Также по итогам медицинского обследования выяснилось, что защитнику Виктору Сведбергу понадобится оперативное вмешательство, после которого последует курс реабилитации. Информации о точных сроках восстановления хоккеиста пока нет.

Напомним, что помимо Сведберга у «Барыса» травмированы защитники Джесси Блэкер и Даррен Диц.