«Сочи» расторг контракт с Даниилом Апальковым
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сочи» в своем официальном микроблоге в Twitter сообщил о расторжении контракта с нападающим Даниилом Апальковым.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сочи» в своем официальном микроблоге в Twitter сообщил о расторжении контракта с нападающим Даниилом Апальковым.
Апальков перешел в «Сочи» перед стартом текущего сезона. Он провел за сочинцев 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
«Желаем Даниилу успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.