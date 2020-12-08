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14:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» расторг контракт с Даниилом Апальковым

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сочи» в своем официальном микроблоге в Twitter сообщил о расторжении контракта с нападающим Даниилом Апальковым.

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Апальков перешел в «Сочи» перед стартом текущего сезона. Он провел за сочинцев 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Желаем Даниилу успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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