Это было супер. Как казахстанская тройка «Барыса» принесла победную серию в КХЛ

Новая казахстанская атакующая тройка в «Барысе» помогла столичной команде выиграть три матча подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О третьем звене Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб после четырех побед подряд поправил свое положение в конференции и приблизился к топ-8. Успешная серия началась в домашнем матче со «Спартаком» (2:1), когда все очки за результативность поделило шведско-канадское трио — Кертис Волк (1+1), Якоб Лилья (1+0) и Линус Виделль (0+1).

В следующем матче с «Сочи» (2:0) включились казахстанцы: Роман Старченко забил победный гол точным броском в большинстве. Ассистентами выступили Виктор Сведберг с Антоном Сагадеевым.

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Старченко с Сагадеевым открыли счет и в следующем матче — против «Локомотива» (3:1). Ассистентом в победном голе Мэтта Фрэттина выступил Никита Михайлис, когда «Барыс» играл в большинстве.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_57a4de6c3142de0c93ec06bc3576fc19_hd/q738717/c736e28bf7d2d386f53147766375e854/4763099471?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ключевую роль сыграли казахстанцы и в матче с «Витязем» (3:2 Б). Сначала Михайлис с Сагадеевым снова помогли отличиться Фрэттину в большинстве, а затем «десятка» столичного клуба выложил шайбу под неотразимый бросок Старченко в равных составах.

Эту комбинацию комментаторы КХЛ охарактеризовали с приставкой «супер». Второй шайбой «Барыс» перевел встречу в дополнительное время, а победу принес буллит Фила Варона.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6543f36751a26e58b6147948a985460d_hd/q739341/d23a8bf9407a10c7caeba5a336126a1d/4763099488?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом Михайлис сумел заиграть для результата не только сочетания, которые получают больше игрового времени, но и игроков, находящиеся по ротации. Это начало приносить результат, а «Барыс» вышел на победную серию.