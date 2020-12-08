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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

Это было супер. Как казахстанская тройка «Барыса» принесла победную серию в КХЛ

Очки набрали все три форварда.

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Новая казахстанская атакующая тройка в «Барысе» помогла столичной команде выиграть три матча подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О третьем звене Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб после четырех побед подряд поправил свое положение в конференции и приблизился к топ-8. Успешная серия началась в домашнем матче со «Спартаком» (2:1), когда все очки за результативность поделило шведско-канадское трио — Кертис Волк (1+1), Якоб Лилья (1+0) и Линус Виделль (0+1).

В следующем матче с «Сочи» (2:0) включились казахстанцы: Роман Старченко забил победный гол точным броском в большинстве. Ассистентами выступили Виктор Сведберг с Антоном Сагадеевым.

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Старченко с Сагадеевым открыли счет и в следующем матче — против «Локомотива» (3:1). Ассистентом в победном голе Мэтта Фрэттина выступил Никита Михайлис, когда «Барыс» играл в большинстве.

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Ключевую роль сыграли казахстанцы и в матче с «Витязем» (3:2 Б). Сначала Михайлис с Сагадеевым снова помогли отличиться Фрэттину в большинстве, а затем «десятка» столичного клуба выложил шайбу под неотразимый бросок Старченко в равных составах.

Эту комбинацию комментаторы КХЛ охарактеризовали с приставкой «супер». Второй шайбой «Барыс» перевел встречу в дополнительное время, а победу принес буллит Фила Варона.

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Таким образом Михайлис сумел заиграть для результата не только сочетания, которые получают больше игрового времени, но и игроков, находящиеся по ротации. Это начало приносить результат, а «Барыс» вышел на победную серию.

Добавим, что 11 декабря «Барыс» проведет очередной домашний матч против нижегородского «Торпедо». Столичная команда с 33 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а россияне набрали на три очка больше и идут седьмыми в той же конференции.

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