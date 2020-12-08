«Локомотив» обыграл «Амур» в Хабаровске

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) в пользу «Локомотива», в составе которого шайбы забросили Павел Красковский (15-я минута), Павел Кудрявцев (18), Егор Коршков (22) и Владимир Ткачев (60).