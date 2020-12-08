«Локомотив» обыграл «Амур» в Хабаровске
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) в пользу «Локомотива», в составе которого шайбы забросили Павел Красковский (15-я минута), Павел Кудрявцев (18), Егор Коршков (22) и Владимир Ткачев (60).
У «Амура» отличились Никита Камалов (29), Сергей Терещенко (38) и Гинек Зогорна (58).