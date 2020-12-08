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14:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» обыграл «Амур» в Хабаровске

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) в пользу «Локомотива», в составе которого шайбы забросили Павел Красковский (15-я минута), Павел Кудрявцев (18), Егор Коршков (22) и Владимир Ткачев (60).

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Амура» отличились Никита Камалов (29), Сергей Терещенко (38) и Гинек Зогорна (58).

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Амур
3:4
0:2, 2:1, 1:1
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