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18:17 (мск), источник: Vesti.kz

Новый дирижер в «Барысе». Михайлис нашел способ играть без Дица и других легионеров в КХЛ

Казахстанского защитника Валерия Орехова «выбрали» дублером Даррена Дица в «Барысе» для игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 21-летний хоккеист, конечно, не так результативен, как капитан команды, но получил больше обязанностей на площадке. Подробнее — в материале корреспондент Vesti.kz.

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В «Барысе» молодой защитник проводит четвертый сезон в Лиге и успел набрать 15 (5+10) очков. Бывший лимитчик получал достаточно много игрового времени, ведь выходил на лед даже с Дицем, но сейчас ситуация иная. В своем лучшем регулярном чемпионате Орехов забил три гола, но может обновить этот результат.

Кадровые проблемы столичной команды вынудили ее искать замены лидерам. Не играет не только Диц, но и Виктор Сведберг с Джесси Блэкером. Пригласили в «Барыс» финского новичка Алекса Линтуниеми, но когда он дебютирует, неизвестно. Это шанс для Орехова.

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21-летний казахстанец не только проводит на льду по 18−20 минут в последних двух играх, но и привлекается к розыгрышу большинства. Именно в игре в неравных составах защитник оформил первое очко за результативность в сезоне: Валерий был на льду, когда «Барыс» забивал три последние шайбы из пяти (в двух последних матчах).

Около 16 минут в среднем по сезону и почти 21 смена за матч — рекордные показатели молодого защитника. Не исключаем, что с возвращением лидеров ситуация изменится, ведь в большинстве «Барыс» использует четырех нападающих и одного защитника, а им, видимо, будет не Орехов.

Но тот опыт, который получает Валерий сейчас, может помочь ему в карьере, ведь он способен стать основным в «Барысе». Другие молодые защитники, которых также привлекают к основному составу, так серьезно себя не проявляют. Орехов в этой мини-гонке пока фаворит.

Добавим, что 11 декабря «Барыс» проведет следующий домашний матч против нижегородского «Торпедо». Столичная команда с 33 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а россияне набрали на три очка больше и идут седьмыми в той же конференции. Оба клуба борются за выход в Кубок Гагарина.

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