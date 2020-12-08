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19:49 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» проиграл «Авангарду» и потерпел девятое подряд поражение в КХЛ

ТАСС, 8 декабря. Омский «Авангард» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Никита Комаров (8-я минута), Дамир Шарипзянов (25) и Денис Зернов (39). У проигравших отличился Алексей Василевский (14). Защитник екатеринбургской команды Захар Арзамасцев провел 600-й матч в КХЛ.

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Команды провели третий матч в сезоне, в первой встрече победил «Авангард» со счетом 6:3, во второй — «Автомобилист» (4:3 ОТ).

«Автомобилист» проиграл девятый матч кряду, клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 40 очков в 33 играх. «Авангард» занимает второе место, набрав в 33 матчах 49 очков. В следующем матче екатеринбургский клуб 10 декабря на выезде сыграет с петербургским СКА, «Авангард» в этот же день примет ЦСКА.

В другом матче вторника ярославский «Локомотив» в гостях переиграл хабаровский «Амур» со счетом 4:3, а подольский «Витязь» на выезде оказался сильнее новосибирской «Сибири» (2:1).

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Автомобилист
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