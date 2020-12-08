«Автомобилист» проиграл «Авангарду» и потерпел девятое подряд поражение в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Никита Комаров (8-я минута), Дамир Шарипзянов (25) и Денис Зернов (39). У проигравших отличился Алексей Василевский (14). Защитник екатеринбургской команды Захар Арзамасцев провел 600-й матч в КХЛ.

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Команды провели третий матч в сезоне, в первой встрече победил «Авангард» со счетом 6:3, во второй — «Автомобилист» (4:3 ОТ).

«Автомобилист» проиграл девятый матч кряду, клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 40 очков в 33 играх. «Авангард» занимает второе место, набрав в 33 матчах 49 очков. В следующем матче екатеринбургский клуб 10 декабря на выезде сыграет с петербургским СКА, «Авангард» в этот же день примет ЦСКА.