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12:21 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Сергей Шумаков стал игроком «Автомобилиста»

ТАСС, 9 декабря. Омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Шумакова в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС
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Контракт Шумакова с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью пресс-службе клуба сообщил, что 28-летний хоккеист сам захотел сменить команду.

Шумаков перешел в «Авангард» в 2018 году, став с клубом финалистом Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 28 матчей, в которых набрал 13 (8 голов + 5 результативных передач) очков.

Всего в КХЛ форвард провел 464 матча за новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА и «Авангард», набрав 260 (127+133) очков, в плей-офф на его счету 75 игр и 44 (23+21) очка. Шумаков провел в составе сборной России 19 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

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