Хоккеист Сергей Шумаков стал игроком «Автомобилиста»
ТАСС, 9 декабря. Омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Шумакова в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Об этом сообщает
ТАСС, 9 декабря. Омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Шумакова в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Об этом сообщает
Контракт Шумакова с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2022 года.
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью
Шумаков перешел в «Авангард» в 2018 году, став с клубом финалистом Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 28 матчей, в которых набрал 13 (8 голов + 5 результативных передач) очков.
Всего в КХЛ форвард провел 464 матча за новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА и «Авангард», набрав 260 (127+133) очков, в