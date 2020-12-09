Шанс выйти в Кубок Гагарина, или с кем «Барыс» сыграет декабрьские матчи в КХЛ
Казахстанцы сыграют чаще конкурентов.
Казахстанцы сыграют чаще конкурентов.
Вторую половину декабря казахстанский клуб «Барыс» проведет в матчах с прямыми конкурентами за выход в
Столичные хоккеисты начали декабрь с трех побед, а через два дня сыграют с «Торпедо», которое входит в топ-8 на «Востоке». Если «Барыс» сможет обыграть нижегородцев в обоих матчах и отберет очки еще и у «Сибири», то место в
Оставшиеся игры «Барыса» в декабре.
11 декабря
«Барыс» — «Торпедо» (седьмое место на «Востоке»);.
13 декабря
«Трактор» (четвертое место на «Востоке») — «Барыс»;.
19 декабря
«Куньлунь» (12 место на «Востоке») — «Барыс»;.
21 декабря
«Торпедо» (седьмое место на «Востоке») — «Барыс»;.
23 декабря
«Авангард» (второе место на «Востоке») — «Барыс»;.
26 декабря
«Барыс» — «Амур» (десятое место на «Востоке»);.
28 декабря
«Барыс» — «Сибирь» (восьмое место на «Востоке»);.
30 декабря
«Барыс» — «Металлург» (третье место на «Востоке»).
График новосибирской «Сибири», которая идет восьмой в Восточной конференции, будет короче на два матча. Тоже только прямые конкуренты, а перед Новым годом встреча с «Барысом». Возможно, что после очного противостояния казахстанцы смогут обойти «Сибирь».
Оставшиеся игры «Сибири» в декабре.
11 декабря
«Трактор» (четвертое место на «Востоке») — «Сибирь»;.
13 декабря
«Салават Юлаев» (пятое место на «Востоке») — «Сибирь»;.
22 декабря
«Сибирь» — «Амур» (десятое место на «Востоке»);.
24 декабря
«Сибирь» — «Амур» (десятое место на «Востоке»);.
26 декабря
«Сибирь» — «Салават Юлаев» (пятое место на «Востоке»);.
28 декабря
«Барыс» (девятое место на «Востоке») — «Сибирь» .
Если не брать матчи «Торпедо» против «Барыса» и «Локомотива», то календарь нижегородцев не выглядит сложным. Они сыграют с двумя худшими командами с «Запада», что может помочь им сохранить место в топ-8.
Оставшиеся игры «Торпедо» в декабре.
11 декабря
«Барыс» (девятое место на «Востоке») — «Торпедо»;.
13 декабря
«Северсталь» (шестое место на «Западе») — «Торпедо»;.
15 декабря
«Динамо» Рига (11 место на «Западе») — «Торпедо»;.
21 декабря
«Торпедо» — «Барыс» (девятое место на «Востоке»);.
23 декабря
«Торпедо» — «Сочи» (десятое место на «Западе»);.
28 декабря
«Торпедо» — «Динамо» Рига (11 место на «Западе»);.
30 декабря
«Торпедо» — «Локомотив» (третье место на «Западе»).
Добавим, что матч «Барыса» с «Торпедо» состоится на столичном льду 11 декабря. Казахстанцы идут девятыми с 33 очками, а «Торпедо» — седьмым с 36 баллами. Между ними расположилась «Сибирь», набравшая 34 очка. Об отношении к противостоянии клубов высказался ранее защитник Валерий Орехов.