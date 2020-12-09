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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

Шанс выйти в Кубок Гагарина, или с кем «Барыс» сыграет декабрьские матчи в КХЛ

Казахстанцы сыграют чаще конкурентов.

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Источник: РИА "Новости"

Вторую половину декабря казахстанский клуб «Барыс» проведет в матчах с прямыми конкурентами за выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об оппозиции для подопечных Юрия Михайлиса и календаре для конкурентов — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты начали декабрь с трех побед, а через два дня сыграют с «Торпедо», которое входит в топ-8 на «Востоке». Если «Барыс» сможет обыграть нижегородцев в обоих матчах и отберет очки еще и у «Сибири», то место в плей-офф не упустит. В сумме за восемь матчей надо набирать больше десяти очков.

Команда
Барыс

Оставшиеся игры «Барыса» в декабре.

11 декабря
«Барыс» — «Торпедо» (седьмое место на «Востоке»);.

13 декабря
«Трактор» (четвертое место на «Востоке») — «Барыс»;.

19 декабря
«Куньлунь» (12 место на «Востоке») — «Барыс»;.

21 декабря
«Торпедо» (седьмое место на «Востоке») — «Барыс»;.

23 декабря
«Авангард» (второе место на «Востоке») — «Барыс»;.

26 декабря
«Барыс» — «Амур» (десятое место на «Востоке»);.

28 декабря
«Барыс» — «Сибирь» (восьмое место на «Востоке»);.

30 декабря
«Барыс» — «Металлург» (третье место на «Востоке»).

График новосибирской «Сибири», которая идет восьмой в Восточной конференции, будет короче на два матча. Тоже только прямые конкуренты, а перед Новым годом встреча с «Барысом». Возможно, что после очного противостояния казахстанцы смогут обойти «Сибирь».

Оставшиеся игры «Сибири» в декабре.

11 декабря
«Трактор» (четвертое место на «Востоке») — «Сибирь»;.

13 декабря
«Салават Юлаев» (пятое место на «Востоке») — «Сибирь»;.

22 декабря
«Сибирь» — «Амур» (десятое место на «Востоке»);.

24 декабря
«Сибирь» — «Амур» (десятое место на «Востоке»);.

26 декабря
«Сибирь» — «Салават Юлаев» (пятое место на «Востоке»);.

28 декабря
«Барыс» (девятое место на «Востоке») — «Сибирь» .

Если не брать матчи «Торпедо» против «Барыса» и «Локомотива», то календарь нижегородцев не выглядит сложным. Они сыграют с двумя худшими командами с «Запада», что может помочь им сохранить место в топ-8.

Оставшиеся игры «Торпедо» в декабре.

11 декабря
«Барыс» (девятое место на «Востоке») — «Торпедо»;.

13 декабря
«Северсталь» (шестое место на «Западе») — «Торпедо»;.

15 декабря
«Динамо» Рига (11 место на «Западе») — «Торпедо»;.

21 декабря
«Торпедо» — «Барыс» (девятое место на «Востоке»);.

23 декабря
«Торпедо» — «Сочи» (десятое место на «Западе»);.

28 декабря
«Торпедо» — «Динамо» Рига (11 место на «Западе»);.

30 декабря
«Торпедо» — «Локомотив» (третье место на «Западе»).

Добавим, что матч «Барыса» с «Торпедо» состоится на столичном льду 11 декабря. Казахстанцы идут девятыми с 33 очками, а «Торпедо» — седьмым с 36 баллами. Между ними расположилась «Сибирь», набравшая 34 очка. Об отношении к противостоянии клубов высказался ранее защитник Валерий Орехов.

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