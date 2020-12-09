Александр Еременко стал самым возрастным хоккеистом в истории московского «Динамо»

У победителей шайбы на счету Даниила Тарасова (7-я минута), Юусо Хиетанена (19) и Дмитрия Яшкина (35). В составе минчан отличились Илья Усов (4) и Шэйн Принс (5).

Голкипер Александр Еременко провел встречу в возрасте 40 лет 243 дней и стал самым возрастным игроком в истории московского «Динамо». По этому показателю он опередил бывшего главного тренера сборной России Алексея Кудашова (40 лет 240 дней).

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