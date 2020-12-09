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22:21 (мск), источник: ТАСС

Александр Еременко стал самым возрастным хоккеистом в истории московского «Динамо»

ТАСС, 9 декабря. Московское «Динамо» обыграло одноименную команду из Минска со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

У победителей шайбы на счету Даниила Тарасова (7-я минута), Юусо Хиетанена (19) и Дмитрия Яшкина (35). В составе минчан отличились Илья Усов (4) и Шэйн Принс (5).

Голкипер Александр Еременко провел встречу в возрасте 40 лет 243 дней и стал самым возрастным игроком в истории московского «Динамо». По этому показателю он опередил бывшего главного тренера сборной России Алексея Кудашова (40 лет 240 дней).

Во время загрузки произошла ошибка.

Московское «Динамо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав в 34 матчах 44 очка. Минчане располагаются следом с 41 очком в 33 играх. Московское «Динамо» в следующем матче 11 декабря сыграет на везде с магнитогорским «Металлургом», минское в тот же день в гостях встретится с казанским «Ак Барсом».

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