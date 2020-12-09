Александр Еременко стал самым возрастным хоккеистом в истории московского «Динамо»

Хоккей, КХЛ, Неделя 159.12.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 4824 зрителя
|Крэйг Вудкрофт
|Владимир Крикунов
|Доминик Фурх
|Александр Еременко
|03:55
|Илья Усов(Егор Шарангович, Бреннан Менелл)
|04:23
|Максим Сушко
|04:54
|Шейн Принс(Егор Шарангович)
|06:31
|Даниил Тарасов(Оскар Линдберг)
|08:55
|Командный штраф
|09:48
|Райан Спунер
|09:48
|Дмитрий Яшкин
|18:45
|Юусо Хиетанен(Никита Попугаев)
|27:20
|Брэндон Козун
|34:08
|Дмитрий Знахаренко
|34:08
|Дмитрий Знахаренко
|34:49
|Дмитрий Яшкин(Михал Чайковски, Вадим Шипачев)
|42:08
|Дмитрий Дерябин
|43:34
|Дмитрий Яшкин
|55:33
|Оскар Линдберг
|20
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)