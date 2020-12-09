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22:29 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в пятый раз подряд обыграл дома «Нефтехимик» в КХЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Голами у гостей отметились Отсо Рантакари (10-я минута) и Алексей Волгин (32).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе красно-белых голы на счету Йори Лехтеря (20, 59) и Максима Цыплакова (39, 60).

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Встречу на YouTube-канале «Спартака» комментировал двукратный победитель Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира в составе сборной СССР и трехкратный чемпион СССР в составе красно-белых 82-летний Борис Майоров. Он выступил комментатором впервые за шесть лет.

«Нефтехимик» в первом матче команд в сезоне, который прошел 22 ноября, обыграл «Спартак» со счетом 5:2. Красно-белые дома не проигрывают клубу из Нижнекамска с 4 декабря 2016 года (3:5), одержав с тех пор пять побед подряд.

«Спартак» с 38 очками в 34 матчах занимает седьмое место в таблице Западной конференции, «Нефтехимик» набрал 20 очков в 34 матчах и располагается на последней строчке на Востоке. В следующем матче столичный клуб 11 декабря сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью». «Нефтехимик» в тот же день встретится на выезде с «Сочи».

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Спартак
4:2
1:1, 1:1, 2:0
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