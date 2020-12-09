«Спартак» в пятый раз подряд обыграл дома «Нефтехимик» в КХЛ

Голами у гостей отметились Отсо Рантакари (10-я минута) и Алексей Волгин (32).

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В составе красно-белых голы на счету Йори Лехтеря (20, 59) и Максима Цыплакова (39, 60).

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Встречу на YouTube-канале «Спартака» комментировал двукратный победитель Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира в составе сборной СССР и трехкратный чемпион СССР в составе красно-белых 82-летний Борис Майоров. Он выступил комментатором впервые за шесть лет.

«Нефтехимик» в первом матче команд в сезоне, который прошел 22 ноября, обыграл «Спартак» со счетом 5:2. Красно-белые дома не проигрывают клубу из Нижнекамска с 4 декабря 2016 года (3:5), одержав с тех пор пять побед подряд.