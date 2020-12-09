«Спартак» в пятый раз подряд обыграл дома «Нефтехимик» в КХЛ
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Голами у гостей отметились Отсо Рантакари (10-я минута) и Алексей Волгин (32).
В составе
Встречу на
«Нефтехимик» в первом матче команд в сезоне, который прошел 22 ноября, обыграл «Спартак» со счетом 5:2.
«Спартак» с 38 очками в 34 матчах занимает седьмое место в таблице Западной конференции, «Нефтехимик» набрал 20 очков в 34 матчах и располагается на последней строчке на Востоке. В следующем матче столичный клуб 11 декабря сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью». «Нефтехимик» в тот же день встретится на выезде с «Сочи».