Игрок «Северстали» забил гол, скинув шайбу со спины вратаря. Соперник уже бросил играть

Что вы знаете о необычных голах в хоккее? Можно забить спиной, как Теэму Хартикайнен, или после чудовищно непредсказуемого рикошета, как месяц назад в матче «Локомотива» с «Барысом».

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Можно, как Андрей Кутейкин, пальнуть от души из своей зоны, или, как Сергей Шумаков, отточить искусство лакросс-гола. А что скажете на то, что защитнику «Северстали» Владиславу Провольневу достаточно было просто смотреть в оба и скинуть шайбу в ворота со спины голкипера? Необычно? Ещё как.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

«Северсталь» в этом году имеет неплохие шансы попасть в плей-офф. Борьба в нижней половине восьмёрки Западной конференции разворачивается нешуточная, но череповчане не отстают от главных соперников и даже вырываются вперёд. Сегодня они впервые в сезоне выиграли третий матч подряд.



С рижским «Динамо» череповчане встречались буквально несколько дней назад на выезде, тогда пришлось дважды отыгрываться в счёте, но в итоге гости добились победы по буллитам. Сегодня начали более уверенно — по голу в первом и во втором периодах, при этом ни разу не пропустили. Но основные события развернулись в третьем периоде.

Уже на первой минуте рижане вырыли себе яму — сначала до конца игры был удалён Денис Паршин, а затем две минуты получил Ондржей Витасек. Отличная ситуация, чтобы забить третью. Артём Гареев сделал прострел на пятачок в расчёте на подставление клюшки, но Илья Морозов не смог переправить шайбу в ворота, а затем Рис Скарлетт толкнул его в спину, а заодно, по инерции, придавил своего вратаря Станислава Галимова.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e6ee47ffa6312d8d7d8479a618971833_hd/q740801/977ed52c5a4742b03ae1dfe826dc8dab/4763216931?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Шайба отскочила к Провольневу, он сходу нанёс бросок, но шайба приземлилась на спину Галимову и осталась там лежать. Судья свисток не давал, но игроки «Динамо» в растерянности остановились. То ли не видели шайбы, то ли думали, что её зафиксировал Галимов.

Команда Северсталь

Зато Провольнев видел всё. Спокойно подъехал поближе, спокойно скинул шайбу в ворота. Рига, конечно, протестовала и взяла запрос на блокировку вратаря. Но Морозов въехал в Галимова не по своей вине, а затем своего голкипера «придерживал» Скарлетт, так что гол засчитали.

Интересно, что именно эта шайба в итоге и стала победной. Рижское «Динамо», которое в этом сезоне выиграло всего пять из 33 матчей, является худшей командой в КХЛ, но показать зубы всегда умеет. В прошлой своей игре они начали с 0:2 со СКА, а затем победили по буллитам. Сегодня команда Петериса Скудры тоже пустилась в погоню и отквитала две шайбы. Но не успел Микс Индрашис забить второй гол, как Джей Си Липон устроил драку с Антоном Сизовым и, как зачинщик, оставил свою команду в меньшинстве. «Северсталь» забила четвёртую и уверенно довела игру до победы, закрепившись на шестом месте в Западной конференции.