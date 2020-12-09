Игрок «Северстали» забил гол, скинув шайбу со спины вратаря. Соперник уже бросил играть
Владислав Провольнев оказался самым глазастым. Его гол принёс победу над рижским «Динамо».
Владислав Провольнев оказался самым глазастым. Его гол принёс победу над рижским «Динамо».
Что вы знаете о необычных голах в хоккее? Можно забить спиной, как Теэму Хартикайнен, или после чудовищно непредсказуемого рикошета, как месяц назад в матче «Локомотива» с «Барысом».
Можно, как Андрей Кутейкин, пальнуть от души из своей зоны, или, как Сергей Шумаков, отточить искусство
«Северсталь» в этом году имеет неплохие шансы попасть в
С рижским «Динамо» череповчане встречались буквально несколько дней назад на выезде, тогда пришлось дважды отыгрываться в счёте, но в итоге гости добились победы по буллитам. Сегодня начали более уверенно — по голу в первом и во втором периодах, при этом ни разу не пропустили. Но основные события развернулись в третьем периоде.
Уже на первой минуте рижане вырыли себе яму — сначала до конца игры был удалён Денис Паршин, а затем две минуты получил Ондржей Витасек. Отличная ситуация, чтобы забить третью. Артём Гареев сделал прострел на пятачок в расчёте на подставление клюшки, но Илья Морозов не смог переправить шайбу в ворота, а затем Рис Скарлетт толкнул его в спину, а заодно, по инерции, придавил своего вратаря Станислава Галимова.
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Шайба отскочила к Провольневу, он сходу нанёс бросок, но шайба приземлилась на спину Галимову и осталась там лежать. Судья свисток не давал, но игроки «Динамо» в растерянности остановились. То ли не видели шайбы, то ли думали, что её зафиксировал Галимов.
Зато Провольнев видел всё. Спокойно подъехал поближе, спокойно скинул шайбу в ворота. Рига, конечно, протестовала и взяла запрос на блокировку вратаря. Но Морозов въехал в Галимова не по своей вине, а затем своего голкипера «придерживал» Скарлетт, так что гол засчитали.
Интересно, что именно эта шайба в итоге и стала победной. Рижское «Динамо», которое в этом сезоне выиграло всего пять из 33 матчей, является худшей командой в КХЛ, но показать зубы всегда умеет. В прошлой своей игре они начали с 0:2 со СКА, а затем победили по буллитам. Сегодня команда Петериса Скудры тоже пустилась в погоню и отквитала две шайбы. Но не успел Микс Индрашис забить второй гол, как Джей Си Липон устроил драку с Антоном Сизовым и, как зачинщик, оставил свою команду в меньшинстве. «Северсталь» забила четвёртую и уверенно довела игру до победы, закрепившись на шестом месте в Западной конференции.
Елена Кузнецова