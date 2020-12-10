«Амур» расторг контракты с братьями Ушениными
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» расторг контракты с нападающими Владиславом и Вячеславом Ушениными по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» расторг контракты с нападающими Владиславом и Вячеславом Ушениными по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Ранее в понедельник «Амур» поместил братьев Ушениных в список отказов. Хоккеисты выступали за клуб с 2015 года, летом текущего года они подписали новые контракты с «Амуром», рассчитанные на один год.
В нынешнем сезоне Владислав Ушенин провел 29 игр в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 2 шайбы при показателе полезности «-14». Вячеслав Ушенин сыграл 29 матчей, набрал 7 очков (1 шайба + 6 передач) при показателе полезности «-8».