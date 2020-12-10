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13:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» расторг контракты с братьями Ушениными

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» расторг контракты с нападающими Владиславом и Вячеславом Ушениными по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в понедельник «Амур» поместил братьев Ушениных в список отказов. Хоккеисты выступали за клуб с 2015 года, летом текущего года они подписали новые контракты с «Амуром», рассчитанные на один год.

В нынешнем сезоне Владислав Ушенин провел 29 игр в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 2 шайбы при показателе полезности «-14». Вячеслав Ушенин сыграл 29 матчей, набрал 7 очков (1 шайба + 6 передач) при показателе полезности «-8».

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