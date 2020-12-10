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15:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу «Амура», в составе которого шайбы забросили Александр Полунин (18-я, 52-я минуты) и Данил Файзуллин (22). У «Витязя» отличился Виталий Попов (56).

Амур
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Витязь
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