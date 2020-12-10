«Амур» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу «Амура», в составе которого шайбы забросили Александр Полунин (18-я, 52-я минуты) и Данил Файзуллин (22). У «Витязя» отличился Виталий Попов (56).