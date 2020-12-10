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16:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Металлург» выплатил Песонену и Ламмикко около 30 млн рублей за расторжение контрактов

«Металлург» расторг контракт с финским нападающим Харри Песоненом, а в конце ноября клуб расстался с его соотечественником Юхо Ламмикко.

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Источник: Спорт-Экспресс
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По информации «СЭ», расторжение соглашений обошлось магнитогорцам в сумму около 30 млн рублей.

Зарплата Ламмикко составляла 47 млн рублей, а Песонена — 40 млн рублей, при этом контракт последнего был рассчитан и на сезон 2021/22.

Согласно правовому регламенту КХЛ, при расторжении клуб обязан выплатить 50 процентов оставшейся по контракту суммы за нынешний сезон и 20 процентов -за следующией.

Ламмикко получил около 12 млн рублей, а Песонен — 18 (в том числе 8 млн — за следующий сезон) млн рублей.

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