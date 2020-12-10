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9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
19:42 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты ЦСКА в 10-й раз подряд обыграли на выезде «Авангард» в матче КХЛ

ТАСС, 10 декабря. ЦСКА в гостях победил со счетом 4:1 омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами у победителей отметились Никита Сошников (15-я минута), Брендан Лайпсик (21), Максим Мамин (34) и Максим Соркин (59). У хозяев отличился Рид Буше (3).

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ЦСКА обыграл омичей на выезде в 10-й раз подряд. «Авангард» не может выиграть у армейцев на своей площадке в КХЛ с 16 января 2013 года (4:3).

ЦСКА продолжает лидировать в таблице Западной конференции, набрав в 36 встречах 57 очков. «Авангард» прервал шестиматчевую победную серию в домашних матчах текущего сезона и с 49 очками в 34 играх идет вторым на Востоке.

В следующем матче армейцы 12 декабря примут ярославский «Локомотив». «Авангард» на следующий день встретится на выезде с подольским «Витязем».

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