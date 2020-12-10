Хоккеисты ЦСКА в 10-й раз подряд обыграли на выезде «Авангард» в матче КХЛ
ТАСС, 10 декабря. ЦСКА в гостях победил со счетом 4:1 омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 10 декабря. ЦСКА в гостях победил со счетом 4:1 омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Голами у победителей отметились Никита Сошников (15-я минута), Брендан Лайпсик (21), Максим Мамин (34) и Максим Соркин (59). У хозяев отличился Рид Буше (3).
ЦСКА продолжает лидировать в таблице Западной конференции, набрав в 36 встречах 57 очков. «Авангард» прервал шестиматчевую победную серию в домашних матчах текущего сезона и с 49 очками в 34 играх идет вторым на Востоке.
В следующем матче армейцы 12 декабря примут ярославский «Локомотив». «Авангард» на следующий день встретится на выезде с подольским «Витязем».