СКА обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ, забросив пять шайб в первом периоде

В первом периоде команды забросили шесть шайб: у СКА голы на счету Степана Старкова (3-я минута), Кирилла Марченко (6), Йоонаса Кемппайнена (14), Линдена Вея (17) и Антона Бурдасова (18), у «Автомобилиста» отличился Павел Дацюк (8). Также у хозяев шайбы забросили Андрей Кузьменко (37) и Владимир Ткачев (57), у гостей — Джефф Плэтт (36).

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«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, антирекорд команды составляет 14 встреч. В составе екатеринбуржцев дебютировал нападающий Сергей Шумаков, перешедший в среду из омского «Авангарда». С омичами он доходил до финала Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.

СКА идет вторым в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 36 матчах. «Автомобилист» имеет в активе 40 очков в 34 встречах и располагается на шестой строчке на Востоке.