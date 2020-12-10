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10 декабря, источник: ТАСС

СКА обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ, забросив пять шайб в первом периоде

ТАСС, 10 декабря. Петербургский СКА победил на своей площадке екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:2.

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Источник: РИА "Новости"

В первом периоде команды забросили шесть шайб: у СКА голы на счету Степана Старкова (3-я минута), Кирилла Марченко (6), Йоонаса Кемппайнена (14), Линдена Вея (17) и Антона Бурдасова (18), у «Автомобилиста» отличился Павел Дацюк (8). Также у хозяев шайбы забросили Андрей Кузьменко (37) и Владимир Ткачев (57), у гостей — Джефф Плэтт (36).

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«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, антирекорд команды составляет 14 встреч. В составе екатеринбуржцев дебютировал нападающий Сергей Шумаков, перешедший в среду из омского «Авангарда». С омичами он доходил до финала Кубка Гагарина в сезоне-2018/19.

СКА идет вторым в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 36 матчах. «Автомобилист» имеет в активе 40 очков в 34 встречах и располагается на шестой строчке на Востоке.

В следующем матче петербуржцы 12 декабря сыграют в гостях с рижским «Динамо». «Автомобилист» на следующий день встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».

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