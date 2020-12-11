«У них в команде побольше иностранцев». Эксперт сделал прогноз на матч «Барыса» с «Торпедо» в КХЛ
Команды из одной конференции.
Команды из одной конференции.
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Кожевников в своем прогнозе на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Торпедо» считает, что казахстанский клуб одержит победу в основное время.
Встреча пройдет сегодня, 11 декабря, в
«И те, и другие выступают достаточно неплохо, ровно. Предположу, что в сегодняшнем матче победят казахи. Вряд ли нижегородцы смогут одолеть своего соперника на выезде. Вот если бы они в Нижнем Новгороде играли, где на их стороне в том числе и сумасшедшая поддержка трибун, тогда да. А сейчас, очевидно, победит “Барыс”. Команды, в принципе, одинаковые, но два очка, я считаю, сейчас нужнее именно казахстанцам. Они должны почувствовать уверенность в своих силах. А для этого кровь из носа необходимо победить на родной арене с преимуществом в две шайбы. Несмотря на то, что горьковчане играют достаточно неплохо и ровно, коллектив из
Перед этой игрой «Торпедо» с 36 очками идет на седьмом месте в Восточной конференции, в которой «Барыс» с отставанием на три балла располагается на девятой позиции.