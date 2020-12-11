«У них в команде побольше иностранцев». Эксперт сделал прогноз на матч «Барыса» с «Торпедо» в КХЛ

«И те, и другие выступают достаточно неплохо, ровно. Предположу, что в сегодняшнем матче победят казахи. Вряд ли нижегородцы смогут одолеть своего соперника на выезде. Вот если бы они в Нижнем Новгороде играли, где на их стороне в том числе и сумасшедшая поддержка трибун, тогда да. А сейчас, очевидно, победит “Барыс”. Команды, в принципе, одинаковые, но два очка, я считаю, сейчас нужнее именно казахстанцам. Они должны почувствовать уверенность в своих силах. А для этого кровь из носа необходимо победить на родной арене с преимуществом в две шайбы. Несмотря на то, что горьковчане играют достаточно неплохо и ровно, коллектив из Нур-Султана все же поопытнее будет. У них в команде побольше иностранцев. Все это позволит им победить. Сухого счета на табло мы не увидим. Горьковчане умеют хорошо действовать на льду и забрасывать всем подряд. Вот и тут одну-то уж точно заковыряют в ворота своего оппонента», — отметил он.