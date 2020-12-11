Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
10:50 (мск), источник: Vesti.kz

«У них в команде побольше иностранцев». Эксперт сделал прогноз на матч «Барыса» с «Торпедо» в КХЛ

Команды из одной конференции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Кожевников в своем прогнозе на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Торпедо» считает, что казахстанский клуб одержит победу в основное время.

Встреча пройдет сегодня, 11 декабря, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 15, 11.12.2020, 16:30

Барыс-Торпедо НН-

«И те, и другие выступают достаточно неплохо, ровно. Предположу, что в сегодняшнем матче победят казахи. Вряд ли нижегородцы смогут одолеть своего соперника на выезде. Вот если бы они в Нижнем Новгороде играли, где на их стороне в том числе и сумасшедшая поддержка трибун, тогда да. А сейчас, очевидно, победит “Барыс”. Команды, в принципе, одинаковые, но два очка, я считаю, сейчас нужнее именно казахстанцам. Они должны почувствовать уверенность в своих силах. А для этого кровь из носа необходимо победить на родной арене с преимуществом в две шайбы. Несмотря на то, что горьковчане играют достаточно неплохо и ровно, коллектив из Нур-Султана все же поопытнее будет. У них в команде побольше иностранцев. Все это позволит им победить. Сухого счета на табло мы не увидим. Горьковчане умеют хорошо действовать на льду и забрасывать всем подряд. Вот и тут одну-то уж точно заковыряют в ворота своего оппонента», — отметил он.

Перед этой игрой «Торпедо» с 36 очками идет на седьмом месте в Восточной конференции, в которой «Барыс» с отставанием на три балла располагается на девятой позиции.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Российские клубы выиграли один из 24 матчей еврокубков
Нидерланды могут обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Что ждет российское фигурное катание в связи с отменой ЧЕ
Федор Емельяненко назвал главную беду России
Гончаренко об игре в ЛЕ: Результат - следствие тяжелого графика
Одна победа. Итоги группового этапа еврокубков для клубов России
Стала известна возможная дата боя Чимаева в UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь