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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Игрок нижегородцев может установить новый клубный рекорд». КХЛ — о матче «Барыса» и «Торпедо»

Команды претендуют на выход в плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила превью к матчу «Барыс» — «Торпедо» и отметила, что нападающий гостей Дамир Жафяров близок к тому, чтобы установить новый клубный рекорд.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 15, 11.12.2020, 16:30

Барыс-Торпедо НН-

«Казахстанская команда проведет заключительный матч домашней серии, где добилась четырех побед из четырех возможных. Выбыл из строя на длительный срок защитник Виктор Сведберг, которого заменит новичок — финский легионер Алекс Линтуниеми. Полоса побед “Торпедо” прервалась в домашней встрече с ЦСКА (1:2), но тренеры остались довольны уровнем игры. Матч получился эмоциональным: нижегородские хоккеисты после сирены участвовали в массовой потасовке. “Барыс” и “Торпедо” — прямые конкуренты в борьбе за путевку в плей-офф. Казахстанская команда отстает от соперника на три очка, имея четыре матча в запасе. Три игры насчитывают результативные серии “барсов” Антона Сагадееева (1+2) и Романа Старченко (2+1). Набирает очки в 11 матчах подряд Дамир Жафяров (8+9): если нападающий отметится и сегодня, то установит новый клубный рекорд “Торпедо”. “Барыс” с 2017 года не проигрывает нижегородцам дома, серия побед “барсов” в Нур-Султане насчитывает семь встреч», — говорится в тексте.

Напомним, что в предыдущих домашних играх подопечные Юрия Михайлиса обыграли «Спартак» (2:1), «Сочи» (2:0), «Локомотив» (3:1) и «Витязь» (3:2 Б).

После игры с «Торпедо» астанчане отправятся в Челябинск, где встретятся с местным «Трактором» 13 декабря.

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