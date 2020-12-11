«Игрок нижегородцев может установить новый клубный рекорд». КХЛ — о матче «Барыса» и «Торпедо»

«Казахстанская команда проведет заключительный матч домашней серии, где добилась четырех побед из четырех возможных. Выбыл из строя на длительный срок защитник Виктор Сведберг, которого заменит новичок — финский легионер Алекс Линтуниеми. Полоса побед “Торпедо” прервалась в домашней встрече с ЦСКА (1:2), но тренеры остались довольны уровнем игры. Матч получился эмоциональным: нижегородские хоккеисты после сирены участвовали в массовой потасовке. “Барыс” и “Торпедо” — прямые конкуренты в борьбе за путевку в плей-офф. Казахстанская команда отстает от соперника на три очка, имея четыре матча в запасе. Три игры насчитывают результативные серии “барсов” Антона Сагадееева (1+2) и Романа Старченко (2+1). Набирает очки в 11 матчах подряд Дамир Жафяров (8+9): если нападающий отметится и сегодня, то установит новый клубный рекорд “Торпедо”. “Барыс” с 2017 года не проигрывает нижегородцам дома, серия побед “барсов” в Нур-Султане насчитывает семь встреч», — говорится в тексте.