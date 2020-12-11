«Игрок нижегородцев может установить новый клубный рекорд». КХЛ — о матче «Барыса» и «Торпедо»
Команды претендуют на выход в
Команды претендуют на выход в
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила превью к матчу «Барыс» — «Торпедо» и отметила, что нападающий гостей Дамир Жафяров близок к тому, чтобы установить новый клубный рекорд.
«Казахстанская команда проведет заключительный матч домашней серии, где добилась четырех побед из четырех возможных. Выбыл из строя на длительный срок защитник Виктор Сведберг, которого заменит новичок — финский легионер Алекс Линтуниеми. Полоса побед “Торпедо” прервалась в домашней встрече с ЦСКА (1:2), но тренеры остались довольны уровнем игры. Матч получился эмоциональным: нижегородские хоккеисты после сирены участвовали в массовой потасовке. “Барыс” и “Торпедо” — прямые конкуренты в борьбе за путевку в
Напомним, что в предыдущих домашних играх подопечные Юрия Михайлиса обыграли «Спартак» (2:1), «Сочи» (2:0), «Локомотив» (3:1) и «Витязь» (3:2 Б).
После игры с «Торпедо» астанчане отправятся в Челябинск, где встретятся с местным «Трактором» 13 декабря.