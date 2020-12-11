Возвращается в топ-8. Как «Барыс» может ворваться в Кубок Гагарина

Пятая победа подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может вернуть казахстанскому «Барысу» место в Кубке Гагарина. О распределении очков между конкурентами за выход в плей-офф турнира — в материале корреспондента Vesti.kz. К очередному матчу регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб подходит на девятом месте с 33 очками. Нижегородское «Торпедо», следующий соперник «Барыса», набрал 36 очков и идет седьмым. Российская команда несколько лет не может выиграть в Казахстане. Ее нынешняя форма оставляет желать лучшего. 20 очков из 33 «Барыс» набрал на своей площадке: восемь игр астанчане выиграли, а еще в четырех набрали хотя бы очко. Лишь четыре матча проиграли в основное время. «Торпедо» лишь в последних встречах удалось выправить ситуацию в гостевых встречах, когда выиграло у кризисных соперников — «Куньлуня», «Витязя» и «Автомобилиста».

Нижегородцы выиграли за 60 минут в гостях только у все того же «Витязя», а на выезде выиграли семь встреч (шесть — за пределами основного времени). Итог — 14 очков. Девять матчей проиграны. «Барыс» вполне способен нанести десятое поражение соперникам, ведь «Торпедо» не превосходит казахстанскую команду в классе.



В другом матче сыграет «Сибирь», которая идет в таблице восьмой с 34 очками. Новосибирцы, как и конкуренты, лучше играют на своем льду (23 очка), а сегодня сыграют в Челябинске. «Трактор» в последнее время не так хорош, поскольку успел проиграть «Йокериту», СКА и московскому «Динамо», но конкурентов по «Востоку» не отпустил — обыграны «Автомобилист» с «Ак Барсом».



В случае победы «Барыса» над «Торпедо» и поражения «Сибири» в основное время, казахстанская команда выйдет на восьмое место. Если новосибирцы не проиграют за 60 минут, а казахстанцы — выиграют, то «Барыс» останется девятым, но догонит соперника по очкам (у россиян больше побед в основное время).



Добавим, что встречу «Барыса» с «Торпедо» в Казахстане покажут в прямом эфире. Очередные очки может набрать лучший бомбардир столичного клуба Линус Виделль, а участие в матче капитана Даррена Дица остается под вопросом.