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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

Финский защитник обратился к болельщикам «Барыса» после подписания контракта

Он уже определился с игровым номером.

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Новичок «Барыса» Алекс Линтуниеми из Финляндии надеется в скором времени присоединиться к казахстанскому клубу.

«Привет, это Алекс. Я рад подписать контракт. Надеюсь на скорый приезд в Казахстан и встречу с вами. Увидимся! Спасибо!» — сказал он на видео, опубликованном на странице столичной команды в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram.

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Легионер подписал контракт до 30 апреля 2021 года. За северян он будет выступать под номером 40.

Сезон-2020/2021 Линтуниеми начинал в финском клубе «ЮП». Прежде играл не только на родине, но и за команды Американской хоккейной лиги. Выступал за юниорскую и молодежную сборную Финляндии, а также привлекался в первую команду страны. В 2014-м был задрафтован клубом НХЛ «Лос Анджелес Кингс».

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