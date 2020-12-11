Пятая победа подряд, или как Михайлис может повторить с «Барысом» серию Скабелки в КХЛ
Ранее казахстанский тренер выигрывал только по три матча.
Ранее казахстанский тренер выигрывал только по три матча.
Четыре победы «Барыса» с Юрием Михайлисом — это рекордный показатель для казахстанского тренера в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Тренер ранее выдавал победные серии подряд, но в матче с нижегородским «Торпедо» может покорить новую вершину. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz .
«Барыс» в новом сезоне два раза сумел выиграть три матча подряд, а его текущая серия, которая перекрыла все предыдущие, еще продолжается. Если столичные хоккеисты обыграют «Торпедо», то Михайлис не только получит шанс вернуться с подопечными в зону
С тренером из Беларуси казахстанская команда в последний раз выдавала серию результативнее, чем продолжающаяся. «Барыс» со Скабелкой в начале 2020 года выиграл шесть встреч подряд. У Михайлиса есть все предпосылки, чтобы приблизиться к этому результату, а в Челябинске его успешно повторить.
Добавим, что одним ведущих игроков в «Барысе» является 35-летний Линус Виделль, лучший бомбардир столичного клуба в новом сезоне. Встречу «Барыса» с «Торпедо» в Казахстане покажут в прямом эфире.