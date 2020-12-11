Пятая победа подряд, или как Михайлис может повторить с «Барысом» серию Скабелки в КХЛ

Четыре победы «Барыса» с Юрием Михайлисом — это рекордный показатель для казахстанского тренера в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Тренер ранее выдавал победные серии подряд, но в матче с нижегородским «Торпедо» может покорить новую вершину. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz .

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 15, 11.12.2020, 16:30 Барыс 2 Торпедо НН 3

«Барыс» в новом сезоне два раза сумел выиграть три матча подряд, а его текущая серия, которая перекрыла все предыдущие, еще продолжается. Если столичные хоккеисты обыграют «Торпедо», то Михайлис не только получит шанс вернуться с подопечными в зону плей-офф, но и сможет выйти на повторение январского результата с Андреем Скабелкой.

С тренером из Беларуси казахстанская команда в последний раз выдавала серию результативнее, чем продолжающаяся. «Барыс» со Скабелкой в начале 2020 года выиграл шесть встреч подряд. У Михайлиса есть все предпосылки, чтобы приблизиться к этому результату, а в Челябинске его успешно повторить.