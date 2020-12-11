Обладатель Кубка Гагарина умер в 38 лет

В 2012 году Чернов стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо». Также он известен выступлениями за такие клубы, как «Авангард», «Спартак», «Торпедо», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик». Прошлый сезон спортсмен провел в составе новокузнецкого «Металлурга» в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В текущем сезоне хоккеист не играл ни за одну из команд.