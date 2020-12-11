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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на последний домашний матч перед гостевой серией

Начало в 19:30.
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ХК «Барыс» на своем официальном сайте назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо».

Встреча пройдет сегодня, 11 декабря, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени.

Вратарь: Хенрик Карлссон (Сергей Кудрявцев);
Егор Шалапов — Леонид Метальников, Мэтт Фрэттин — Фил Варон — Кирилл Панюков;
Самат Данияр — Диллон Хетерингтон, Линус Виделль — Кертис Волк — Якоб Лилья;
Валерий Орехов — Алексей Маклюков, Никита Михайлис — Антон Сагадеев — Роман Старченко;
Тамирлан Гайтамиров, Павел Акользин — Аркадий Шестаков — Егор Петухов, Максим Мусоров.

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Публикация от ХК `#34;Барыс`#34; (@barys_official).

После этого матча казахстанский клуб отправится в Челябинск, где встретится с местным «Трактором» 13 декабря.

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