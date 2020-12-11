«Барыс» назвал состав на последний домашний матч перед гостевой серией
Начало в 19:30.
ХК «Барыс» на своем официальном сайте назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо».
Встреча пройдет сегодня, 11 декабря, в
Вратарь: Хенрик Карлссон (Сергей Кудрявцев);
Егор Шалапов — Леонид Метальников, Мэтт Фрэттин — Фил Варон — Кирилл Панюков;
Самат Данияр — Диллон Хетерингтон, Линус Виделль — Кертис Волк — Якоб Лилья;
Валерий Орехов — Алексей Маклюков, Никита Михайлис — Антон Сагадеев — Роман Старченко;
Тамирлан Гайтамиров, Павел Акользин — Аркадий Шестаков — Егор Петухов, Максим Мусоров.
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Публикация от ХК `#34;Барыс`#34; (@barys_official).