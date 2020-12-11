Разрушитель из Канады, или просто ХИТерингтон. Легионер-новичок «Барыса» может оформить первую сотню в КХЛ

Канадский защитник Диллон Хетерингтон вышел на второе место в «Барысе» по силовым приемам в матчах Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). К концу сезона 25-летний новобранец клуба может разменять сотню «хитов» и выиграть командный зачет. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

193-сантиметровый хоккеист в своих стартовых 12 играх турнира для себя совершил 34 силовых приема. Агрессивный защитник обошел форварда Мэтта Фрэттина (33) и почти догнал другого одноклубника — Дмитрия Шевченко (37).

Команда Барыс

Топ-5 в «Барысе» по «хитам».

1. Дмитрия Шевченко — 37 силовых приемов;

2. Диллон Хетерингтон — 34 силовых приема;

3. Мэтт Фрэттин — 33 силовых приема;

4. Даррен Диц — 30 силовых приемов;

5. Джесси Блэкер — 25 силовых приемов.

Может подняться в группу лидеров Кертис Волк с 24-мя «хитами», ведь Диц с Блэкером не играют из-за травм. Также нерегулярно играет и Шевченко, поэтому обойти его может не только Хетерингтон, но и Фрэттин.

Способен Хетерингтон в топ-30 по силовым приемам и в КХЛ. Аутсайдеры зачета совершили 47−50 «хитов», а это вполне отыгрываемое отставание. Возглавляет список со 124 силовыми приемами форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин.