Разрушитель из Канады, или просто ХИТерингтон. Легионер-новичок «Барыса» может оформить первую сотню в КХЛ
Хоккеист отыграл только треть матчей турнира.
Хоккеист отыграл только треть матчей турнира.
Канадский защитник Диллон Хетерингтон вышел на второе место в «Барысе» по силовым приемам в матчах Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). К концу сезона 25-летний новобранец клуба может разменять сотню «хитов» и выиграть командный зачет. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
193-сантиметровый хоккеист в своих стартовых 12 играх турнира для себя совершил 34 силовых приема. Агрессивный защитник обошел форварда Мэтта Фрэттина (33) и почти догнал другого одноклубника — Дмитрия Шевченко (37).
Топ-5 в «Барысе» по «хитам».
1. Дмитрия Шевченко — 37 силовых приемов;
2. Диллон Хетерингтон — 34 силовых приема;
3. Мэтт Фрэттин — 33 силовых приема;
4. Даррен Диц — 30 силовых приемов;
5. Джесси Блэкер — 25 силовых приемов.
Может подняться в группу лидеров Кертис Волк с 24-мя «хитами», ведь Диц с Блэкером не играют
Способен Хетерингтон в топ-30 по силовым приемам и в КХЛ. Аутсайдеры зачета совершили 47−50 «хитов», а это вполне отыгрываемое отставание. Возглавляет список со 124 силовыми приемами форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин.
Добавим, что следующий матч «Барыс» проведет с «Торпедо» на столичном льду сегодня, 11 декабря. Казахстанцы с 33 очками идут девятыми в Восточной конференции, а «Торпедо» — седьмым с 36 баллами. Между ними расположилась «Сибирь», набравшая 34 очка. Все три клуба претендуют на место в Кубке Гагарина.