Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Динамо Мн
20
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Спартак
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Нефтехимик
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ХК Динамо
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Йокерит
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
20
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо НН
23
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
16:49 (мск), источник: Vesti.kz

Разрушитель из Канады, или просто ХИТерингтон. Легионер-новичок «Барыса» может оформить первую сотню в КХЛ

Хоккеист отыграл только треть матчей турнира.

Наверх

Канадский защитник Диллон Хетерингтон вышел на второе место в «Барысе» по силовым приемам в матчах Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). К концу сезона 25-летний новобранец клуба может разменять сотню «хитов» и выиграть командный зачет. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

193-сантиметровый хоккеист в своих стартовых 12 играх турнира для себя совершил 34 силовых приема. Агрессивный защитник обошел форварда Мэтта Фрэттина (33) и почти догнал другого одноклубника — Дмитрия Шевченко (37).

Команда
Барыс

Топ-5 в «Барысе» по «хитам».

1. Дмитрия Шевченко — 37 силовых приемов;
2. Диллон Хетерингтон — 34 силовых приема;
3. Мэтт Фрэттин — 33 силовых приема;
4. Даррен Диц — 30 силовых приемов;
5. Джесси Блэкер — 25 силовых приемов.

Может подняться в группу лидеров Кертис Волк с 24-мя «хитами», ведь Диц с Блэкером не играют из-за травм. Также нерегулярно играет и Шевченко, поэтому обойти его может не только Хетерингтон, но и Фрэттин.

Способен Хетерингтон в топ-30 по силовым приемам и в КХЛ. Аутсайдеры зачета совершили 47−50 «хитов», а это вполне отыгрываемое отставание. Возглавляет список со 124 силовыми приемами форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин.

Добавим, что следующий матч «Барыс» проведет с «Торпедо» на столичном льду сегодня, 11 декабря. Казахстанцы с 33 очками идут девятыми в Восточной конференции, а «Торпедо» — седьмым с 36 баллами. Между ними расположилась «Сибирь», набравшая 34 очка. Все три клуба претендуют на место в Кубке Гагарина.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Российские биатлонисты установили антирекорд
Россиянка победила на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии
ФИФА назвала тройку претендентов на титул лучшего игрока года
Гвардиола приблизит отставку Сульшера: Топ-5 ставок выходных
Губерниев обещал съесть перчатку, если Россия не завоюет медали
Болид Райкконена загорелся во время второй практики в Абу-Даби
Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь